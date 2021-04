Eltűnt a gomb, amivel oltási időpontot lehetett foglalni

Péntek estére teljesen eltűnt az EESZT honlapjáról az az opció, amely által időpontot lehetett korábban foglalni. Az oldal most viszonylag gyorsan betölt, viszont hiányzik az időpont foglalási funkció, ami korábban ott volt:

Tehát a „Kérjük válasszon” gomb mellől épp csak a választási lehetőségek tűntek el.

A középen lévő gombra nyomva egy tájékoztatás jelenik meg az oltási sorrendről, valamint arról, hogy az online rendszerben elérhető teszteredményeket és egyéb diagnózisokat hol lehet megtekinteni.

FRISSÍTÉS: Péntek este 8 órakor megint egy újabb üzenet fogadta az EESZT honlapjára látogatókat.

Ebben azt írták, hogy a Pfizer-vakcinák elfogytak és majd akkor küldenek értesítést, ha ismét lehet foglalni. Az viszont így sem világos, hogy a Sinopharm és AstraZeneca oltóanyagra miért nem lehet időpontot foglalni.

FRISSÍTÉS 2.0: Időközben az előző képeken látható, megmaradt gomb is új oldalra viszi már a látogatót.

Ezen azt írják, hogy a Sinopharmmal való oltásra április 26-tól, AstraZenecával való oltásra pedig 2021.05.03 – 2021.05.07 közötti időpontokra lehet foglalni a portálon. Ezen az oldalon most ismét megkerült az oltásfoglaló felületre vivő gomb is, de semmi sem történik, ha rákattintunk.

Az oltási regisztrációs felület péntek reggel omlott össze, azt követően, hogy lehetővé tették a Pfizer-oltásra való időpontfoglalást. Délután a honlap újraindult ugyan, de az időpontfoglaló gomb akkor sem működött, viszont akkor még legalább ott volt a honlapon.

Megvan a négymillió

A miniszterelnök a Facebookon bejelentette be, hogy elértük a várva várt négymilliós határt. A posztban a már megszokott, „vakcinométeres” videót vágták be, ezenkívül „extraként” a végére betettek még egy kis grafikát is.

Oltani, oltani, oltani! Folytatjuk! – írta a bejegyzés mellé Orbán Viktor.

A négymillió beoltott elérése azért fontos, mert a kormány ehhez kötötte számos közintézmény, valamint szórakozóhely megnyitását is. A korábbiakhoz képest az alábbi változások lépnek életbe szombattól: