Nagy bulizások még nem, de wellness már lesz a szállodákban

A szálláshelyek az eddigi járványügyi szabályok alapján csak üzleti vagy oktatási céllal érkező vendégeket fogadhattak. Négymillió beoltott után viszont megnyíltak a kapuk a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt is.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmünket, hogy

a szabadidős céllal érkező 18 éven felülieknek kötelező a védettségi igazolvány, de az üzleti vagy oktatási céllal foglalók ezután is jöhetnek igazolvány nélkül.

További fontos részletszabályként említette, hogy a plasztikkártya birtokosai használhatják a wellnessrészleget is, melynek igénybevételéhez az üzleti vagy oktatási céllal a létesítményben tartózkodóknak szintén szüksége lesz az igazolványra.

Zenés, táncos eseményt tartani továbbra is tilos a szálláshelyen, családi vagy magánrendezvény akkor szervezhető, ha az azon egy időben jelen lévők száma nem haladja meg a tíz főt.

A nagy wellness-szállodáknak egyébként legalább két hét kell az újrainduláshoz, a medencék beüzemeléséhez, a tisztításhoz és a személyzet pótlásához.

A terasznyitásnál is volt ezzel probléma, látjuk, hogy borzasztó nehéz pótolni a munkaerőt, de az csak a következő hetekben fog kiderülni, hogy kinek sikerült

– mondja a szállodaszövetség elnöke, aki szerint a foglalásnál előrelátó dolog figyelmeztetni a vendégeket a védettségi igazolvány szükségességére, de azt már csak a becsekkolásnál kell felmutatni. Ha pedig valaki nem az oltás, hanem a fertőzésen történő átesés miatt kapta meg a kártyát, ellenőrizni kell annak lejárati dátumát is.

Flesch Tamás hangsúlyozta, hogy nem tehetnek kivételt:

Nem tudjuk elfogadni az oltásról kapott orvosi igazolást, és azt sem, hogy valamilyen oknál fogva valaki nem kaphat vakcinát. Nincs hatáskörünk kivételeket tenni, a rendelet világosan fogalmaz, ellenkező esetben pénzbírsággal vagy bezárással büntethető az üzemeltető.

Négymillió oltott után több változás is jött, a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, és este 11 óráig védettségi igazolvánnyal a vendéglátóhelyek belső részein is fogyaszthatunk. A plasztikkártyával látogathatók például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.