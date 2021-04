Orbán Viktor: megvan a négymillió beoltott

A miniszterelnök a Facebookon bejelentette be, hogy elértük a várva várt négymilliós határt. A posztban a már megszokott, „vakcinométeres” videót vágták be, ezenkívül „extraként” a végére betettek még egy kis grafikát is.

Oltani, oltani, oltani! Folytatjuk!

– írta a bejegyzés mellé Orbán Viktor.

A négymillió beoltott elérése azért fontos, mert a kormány ehhez kötötte számos közintézmény, valamint szórakozóhely megnyitását is.

Az újabb határ elérése részben annak köszönhető, hogy péntek reggel lehetővé tették az online időpontfoglalást a Pfizer vakcinájára is, amelyet követően az oltásra várók tömegei megrohanták az egészségügyi intézményeket.

A következő „álomhatár” ötmillió beoltottnál lesz. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy ezt követően már a lakodalmakat is meg lehet tartani.