Működik az EESZT, kitalálja, milyen vakcinára lehet újra foglalni?

Újra lehet Sinopharm- és AstraZeneca-oltásra időpontot foglalni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) oldalán, miután „az online időpontfoglaló honlapot ért terheléses támadás miatt előállt informatikai problémák elhárítása megtörtént” – közölte péntek késő éjjel a Koronavírus Sajtóközpont. Ugyanakkor azt is közölték, hogy

az egynapos pénteki oltásra meghirdetett Pfizer-vakcina elfogyott.

Az időpontfoglalást célzó oldalon egyébként ugyanez az üzenet fogadja az érdeklődőket, kiegészítve egy ígérettel, miszerint újabb értesítést küldenek, ha ismét lehet foglalni.

A pénteki vakcinakáosz egyébként az után állt elő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök reggeli közmédiás rádióinterjújában bejelentette, hogy aki akar, kaphat aznap a Pfizer–BioNTech védőoltásából, utána azonban csak hetekkel később lesz erre lehetőség, mivel több százezer adagot félretettek a 16–18 évesek oltására. A lakosság egy része erre gyorsan megpróbált időpontot foglalni, az erre szolgáló honlap ezt követően pillanatok alatt elérhetetlenné vált, gyakorlatilag egész napra. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján már terheléses támadást emlegetett. De abban sem volt köszönet, amikor újra be lehetett lépni az oldalra: olyan szürreális elemek borzolták az emberek idegeit, mint az, hogy eltűnt a gomb, amivel időpontot lehetett volna foglalni.

Az emberek jelentős része – beleértve a középiskolásokat, akiknek május 10-től ígértek szervezett oltást – pedig eleve nem vacakolt az időpontfoglalással, hanem a várandósok soron kívüli oltásánál tapasztaltakból okulva eleve az oltópontoknál próbálkozott. Ezt követően pedig országszerte számos településen Szombathelytől Egerig és Miskolcig bezárólag egész napos, helyenként minden járványvédelmi előírást – így a maszkviselést, valamint a másfél méteres védőtávolságot – és észszerűséget figyelmen kívül hagyó sorállás kezdődött. A sorokban keveredtek az egyéb vakcinák – így a Sinopharm és az AstraZeneca – első körös oltására időpontra érkezők, illetve a második körös védőoltásokat felvenni igyekvők is. Dél magasságára már egyre több helyen kezdett kifogyni a Pfizer oltóanyaga, a Honvédkórház például közleményt adott ki erről.

A tumultuózus jeleneteknek persze meglett az eredménye is, Orbán Viktor miniszterelnök péntek délután a közösségi médiában posztolt arról, hogy már el is értük a járványvédelmi lazítások újabb fokozatához szükséges, 4 millió első oltottról szóló határpontot. Nem sokkal ezt követően pedig megjelent a lazítások hatálybalépéséhez szükséges belügyminiszteri rendelet is.

A Koronavírus Sajtóközpont péntek késő esti közleményében egyébként az eeszt.gov.hu oldalon újrainduló oltásfoglalással kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy a kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudnak felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll. A Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos, és véd a megbetegedés ellen – hangsúlyozták.

Tegnap egyébként Müller Cecília bejelentette azt is, hogy elérkezettnek látják az időt arra, hogy akit lehet, teljesen immunizáljanak, és így

az AstraZeneca 3 hónapra kitolt második oltását újra az eredeti javallat szerinti 4 hétre csökkentik.

Úgy fogalmazott, hogy azok, akiket egy hónapja oltottak az AstraZeneca oltóanyagával, ha siettetnék a második adag felvételét, először keressék meg a háziorvosukat.

Arra is felhívták a közleményben a figyelmet, hogy az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Azt, hogy egy regisztráció milyen státuszban van, a https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/ oldalon lehet ellenőrizni.

A közleményben kiemelték, hogy az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű: a tajszám és a születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak, majd kiválaszthatják, melyik napon hány órakor melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni, és a véglegesített foglalása már nem módosítható. A foglalásnál érdemes azt is megfontolni, hogy az egy hónap múlva esedékes második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt – hívták fel a figyelmet. Az időpontfoglalásról visszaigazoló e-mailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető e-mailt is kapnak az érintettek, és

a foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

A közleményben kérik, hogy aki szeretne oltást kapni, az mielőbb foglalja le az időpontot. Kérik azt is, hogy a lefoglalt időpontban mindenki pontosan jelenjen meg, az oltásra vigye a személyi igazolványát, a tajkártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot és lehetőleg a kinyomtatott foglalás visszaigazolást. Egyébként az olvasóktól érkező beszámolókban nem nagyon tettek említést arról, hogy ezt számonkérték volna rajtuk a tegnapi napon.

Egyúttal arra is kérik a regisztráltakat, hogy ha már foglaltak online időpontot, és a háziorvosuk is hívja őket oltásra, akkor jelezzék a háziorvosnak, hogy már van időpontjuk kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

(Borítókép: Zöld Fanni / Index)