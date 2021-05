300 rendőr csapott le a soproni székhelyű egy dílerhálózatra

300 rendőr bevonásával, hosszas nyomozás után számoltak fel egy nemzetközi bűnszervezetet Sopronban.

A rendőrség közölte: a Soproni Rendőrkapitányság Felderítő Alosztálya még 2020 májusában olyan információt kapott, mely szerint Sopron belvárosának egyik lakásához tartozó postaládáját kábítószer érékesítésére használják. A jelzést követően a rendőrkapitányság felderítői beazonosították a postaládához tartozó lakás bérlőjét és vevőkörét, majd 2020. november 24-én elfogták a kábítószer terjesztésével foglalkozó gyanúsítottakat. A házkutatás során különösen jelentős mennyiségű extasytablettát foglaltak le, továbbá kis mennyiségben marihuánát és amfetamint.

A nyomozók széleskörű adatgyűjtés során beazonosították a kábítószer-terjesztők beszerzési forrását. Az egyik vádlottról, S. Csabáról kiderült, hogy először havi, majd heti rendszerességgel több kilogramm kábítószerrel látta el dílereit.

A hálózat tagjai a Dunántúlon legalább öt megyében értékesítették a kábítószert,

főleg marihuánát és kisebb mennyiségben amfetamint, így 2020 nyarától legalább 100 kilogramm kábítószer szervezett értékesítéséért felelősek.

Ezzel viszont az akciónak még nem volt vége. Idén januárban ugyanis az is körvonalazódott, hogy S. Csaba a kábítószert külföldi kapcsolatán keresztül szerzi be és szállítja Magyarországra, illetve hogy egy nagyobb bűnszervezetnek a tagja. Így a nyomozásba bekapcsolódott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) is, amely ezután közös felderítő munkát folytatott a Győr-Moson-Sopron Megyei és a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal.

A BŰNSZERVEZETEN VÉGÜL 2021. ÁPRILIS 28-ÁN HAJNALBAN ÜTÖTTEK RAJTA A RENDŐRÖK.

A KR NNI koordinálásával a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság göcseji csapata, valamint a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ több műveleti egysége – összesen 300 rendőr – csapott le egyszerre. Sopronban nyolc, Zala megyében pedig két helyszínen akcióztak és elfogták a bűnszervezet közép- és felső szintjén elhelyezkedő valamennyi kábítószer-terjesztőt.

A közös művelet délutánján a KR NNI és a TEK beazonosította, majd elfogta a bűnszervezet albán származású, koszovói vezetőjét, Kristijan S.-t is, akinek a búvóhelyén 5 kilogramm marihuánát, 1,5 kilogramm amfetamint és több ezer euró készpénzt foglalt le a nyomozó hatóság.

Az összehangolt akcióban 10 kilogramm különböző fajtájú kábítószert, vagyonvisszaszerzés keretében pedig több nagy értékű gépjárművet, készpénzt, ékszereket és órákat foglaltak le a nyomozók. A KR NNI 9 főt bűnszövetségben, jelentős értékre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsít, és kezdeményezte valamennyiük letartóztatását, amit a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványára a bíróság el is rendelt.