„Pakisztáni küldetése” után gyors bejelentéssel készült Szijjártó Péter szombat reggel, amelyben közölte, hogy Magyarország megállapodást kötött Szlovéniával és Bahreinnel arról, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolványait, és engedélyezik az utazást is ezen országok és Magyarország közt.

A Szlovéniával kötött megállapodás már a mai naptól érvényes

– mondta Szijjártó Péter a karmelita kolostor elől bejelentkezve, hangsúlyozva, hogy bármely oltóanyaggal való beoltottság esetén szabadon lehet utazni az országok közt. Így most már „a szlovén tengerpartot, a Bledi-tavat is megcélozhatják a magyar utazók, turisták” – közölte.

Bahreinnel ugyanilyen megállapodást kötöttek, ez május 3-tól lép hatályba. A miniszter itt a magyar oltási kampányhoz is fűzött egy kommentárt.

„Tudom, mert hát láttuk itt az elmúlt hónapokban, hogy a sikeres védekezés azért nem mindenkinek érdeke... na most nekik mondanám, hogy Bahrein volt az egyik első olyan ország a világon, amelyik a Sinopharmot elkezdte használni” – mondta a külügymiszter. Hozzátette, hogy a Sinopharm hazai engedélyeztetése során is sok segítséget kaptak a bahreini kutatóktól, és nélkülük most „ezrekkel vagy tízezrekkel kevesebben lennének beoltva”.

Szijjártó Péter a hétvégén is folytatja az egyeztetéseket az utazási korlátozások enyítéséről, és több külügyminiszterrel is tárgyal, bízva abban, hogy a jövő hét elején újabb megállapodásokat jelenthet be.