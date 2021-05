Ezt érdemes tudni az idei érettségi vizsgákról

Mikor lesznek pontosan az évet záró középiskolai érettségi vizsgák?

Az idei érettségi időszak május 3-án, reggel 9 órakor, írásbeli magyar nyelv és irodalom tantárggyal kezdődik, és május 25-én, a reggel 8 órakor kezdődő olasz nyelvből tehető írásbeli vizsgával zárul. A vizsganapok pontos menetrendje, tantárgyak szerinti bontásban itt olvasható. Érdemes nagyon figyelni: a magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a német nyelv írásbeli vizsgái mindkét szinten 9.00-kor kezdődnek. A többi napon a délelőtti írásbeli vizsgák 8.00-kor a délutániak pedig 14.00 órakor.

Akkor tehát minden a korábbi rend szerint történik?

Nem egészen. Ugyanis 2021-ben, az alapesetet tekintve elmaradnak az érettségi szóbeli vizsgák, csakúgy, mint tavaly. Az április 9-i kormányrendelet szerint azonban vannak olyan esetek, amikor mégis lesznek szóbeli vizsgák. Például akkor, ha az adott vizsgatárgy középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, vagy ha a vizsgázó az emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni. Ezen kívül még több minősített esetben lehet szóbelizni.

Ha az írásbeli nagyon rosszul sikerült, ki lehet javítani azt szóbeli vizsgával?

Igen. Ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye középszintű érettségi esetén elérte a tizenkettő százalékot, de a huszonöt százalékot nem, akkor szóbeli vizsgát tehet, érettségijének sikere az ott felmutatott eredményétől függ. Ez a lehetőség azonban az emelt szintű vizsgákra nem vonatkozik!

Arra is érdemes figyelni, hogy középszinten mozgóképkultúra, médiaismeret és vizuális kultúra vizsgatárgyaknak nem létezik szóbeli vizsgarésze, így a fenti szabály ezekre a tárgyakra nem alkalmazható. A dráma vizsgatárgynak az írásbeli vizsgarész mellett két különálló, egy gyakorlati és egy szóbeli vizsgarésze van, így, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a szóbeli vizsgarészt lehet és meg is kell szervezni, a gyakorlati vizsgarészt viszont nem.

Kit értesíti majd az érettségire készülő diákot arról, hogy hol és mikor lesz a vizsgája?

A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak rendjét meghatározó kormányrendelet e tekintetben is speciális szabályt tartalmaz. Eszerint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről vagy a középiskola vagy a kormányhivatal küld értesítést attól függően, hogy a tanuló hol jelentkezett vizsgára. Aki tehát egy középiskolába adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt az értesítést is ettől a középiskolától kell megkapnia, aki valamely kormányhivatalba adta be, annak ezt az értesítést attől a kormányhivataltól kell megkapnia.

Mi történik akkor, ha a diák megfertőződik vagy egyéb betegség miatt nem tud megjelenni és számot adni tudásáról az érettségi vizsgaidőszakban?

Az bizony baj, ugyanis – amint azt már korábban megírtuk – törölni fogják a jelentkezését, ezzel pedig elveszíti annak lehetőségét, hogy szeptembertől egyetemen vagy főiskolán folytathassa tanulmányait, ugyanis oda csak érettségi vizsgabizonyítvánnyal jelentkezhet.

Lesznek az írásbeli vizsgákon speciális járványügyi szabályok?

Lesznek bizony, erre a kormányrendelet külön szabályt is megállapít. A vizsgateremben például a vizsgázók számát 10 főben maximalizálták, köztük pedig minimum 1,5 méteres távolságot kell tartani. Az érettségi vizsgák lebonyolítása során be kell tartani az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedéseket, amelyeket itt lehet megtekinteni.

A kijavított vizsgadolgozatot milyen körülmények között lehet megnézni?

Ebben jelentős változás nincs. Idén 2021. május 31-én vagy 2021. június 1-jén tekintheti meg a vizsgázó a saját dolgozatát, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, a javítással összefüggésben pedig észrevételt tehet. A vizsgázó a megtekintés pontos körülményeiről az érettségi jelentkezést fogadó intézménynél érdeklődhet. Ha a vizsgázó egy középiskolában adta be az érettségi jelentkezését, akkor a középiskolában tekintheti meg, ha egy kormányhivatalban, akkor a vizsgabehívóján megjelölt helyen.

De mi van akkor, ha az érettségiző diák nem tud személyesen elmenni a helyszínre, hogy megnézze anyaga értékelését?

Ebben az esetben egy általa szabályos meghatalmazással ellátott rokon vagy ismerős is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni.

A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályok szerint – ahol ehhez a feltételek adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot akár be is beszkennelheti és a vizsgázónak elektronikus úton küldheti el. A vizsgázó az észrevételeit ugyancsak elektronikus úton jelezheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

