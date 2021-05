Sokkal kevesebb fertőzött, és óvatosan megölelt anyák

Vasárnapra majdnem ötezerrel, pontosan 4992-vel csökkent az aktív fertőzöttek száma. Míg szombaton összesen 236 572-en voltak koronavírusosak idehaza, vasárnapra ez a szám 231 580-ra csökkent. Fertőzötteket viszont még mindig találni, ők összesen 1593-an voltak reggel, az anyák napját pedig 101-en nem érték meg. Kórházban még mindig több mint ötezren vannak.

Az oltás még a hétvégén sem állt le a pénteki roham után, így a beoltottak száma vasárnapra elérte a 4 064 204 főt, közülük 2 016 350 fő már a második oltását is megkapta. A napi koronavírus-adatokat itt összegezte az Index. Közben a Századvég politológusa azon elmélkedett, hogy valószínűleg a Pfizer oltóanyaga az új iPhone a fiatalok körében.

Közben Galgóczi Ágnes is megszólalt, ő többek között arról beszélt, hogy a pénteki őrület után a beoltottak száma elérte a négymilliót, de továbbra is fontos betartani a maszkviselésre, a higiénére és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Beszélt arról is, hogy az idősotthonok átoltottsága mostanra elérte a 80 százalékot, ami lehetővé tette, hogy az intézményekben felfüggesszék a látogatási tilalmat.

Írtunk arról is, hogy félő, a csökkenés a halottak számában egyelőre inkább adatszolgáltatási sajátosság, ez hamarosan ki fog derülni. A hivatalos tájékoztató oldalra feltöltött adatok szerint szombaton a koronavírus legfiatalabb áldozata egy 35 éves férfi volt, és meghalt két 36 éves Down-szindrómás is.

Egyébként az idei anyák napja sem volt az igazi. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora arra figyelmeztetett, hogy azokban a családokban, ahol nem alakult ki mindenkinél a teljes védettség, továbbra is figyelni kell a maszkviselésre, a távolságtartásra és a gyakori kézmosásra. Egyúttal édesanyját is köszöntötte, és így tett a miniszterelnök is.