Az ünnepben rejlő veszélyekre figyelmeztetett Merkely professzor

Az új típusú koronavírus-járvány már második éve árnyékolja be az anyák napját, mostanra szüleink, nagyszüleink többsége be van oltva – kezdte Facebook-bejegyzését a Semmelweis Egyetem rektora.

Merkely Béla azonban figyelmeztetett, azokban a családokban, ahol nem alakult ki mindenkinél a teljes védettség, továbbra is figyelni kell a maszkviselésre, a távolságtartásra és a gyakori kézmosásra.

Hozzátette, hogy szerencsére az ő családja már védett, így édesanyját a legidősebb öccsével köszönthette fel az ünnep alkalmából. Emlékeztetett arra is, hogy öccse és ő Szputnyikot, édesanyja pedig Pfizert kapott, így meg is látogathatták a professzort a klinikán, ahol vasárnap is ügyel, és ahol persze folyamatosan oltakoznak.

„Nagyon boldog anyák napját, Édesanyám!” – zárta a bejegyzést.