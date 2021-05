Az anyák napi virágcsokor esetleges fertőzési kockázatáról Müller Cecília tiszti főorvos az operatív törzs tavaly április 29-ei tájékoztatóján beszélt. Akkor azt mondta:

A tárgyakkal, így például a virágcsokorral való terjedés nem bizonyított, nem jellemző. Ez egy légúti vírus, a légúton történő fertőződés lehetősége az, ami veszélyeztethet minket. Úgyhogy nyugodtan készítsenek és adjanak virágot az édesanyáknak, nagymamáknak.

Arra talán még ő sem számított, hogy egy évvel később még mindig nem a megszokott módon köszönthetjük fel az édesanyákat. Noha tavaly még vakcina nélkül kellett a vírussal szembenézni, azóta – többek közt Karikó Katalinnak és csapatának köszönhetően – elindult a kórokozó elleni védekezés oltás formájában.

Reményre ad okot Orbán Viktor pénteki esti bejelentése is, miszerint négymillió embert már beoltottak a kórokozóval szemben. Korábban a kormány ehhez kötötte számos közintézmény, valamint szórakozóhely megnyitását is, így a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára már nemcsak egy teraszon van lehetőség kávézni, de szállodákba is mehetnek, és sportrendezvényeket is látogathatnak.

Ennek reményében sokan vélik úgy, idén már személyesen is meglátogathatják a szülőket hosszú hónapok után, amire okot ad a vasárnapi anyák napja. Tavaly még távolságtartással, virtuális ölelésekkel, videókkal ünnepelték az eseményt. Azonban a háziorvos szerint idén is megfontoltnak kell lennünk, még akkor is, ha az édesanya vagy a nagymama már megkapta a Covid–19 elleni védőoltást.

Tudom, hogy már a második év telik el ilyen korlátok között, de továbbra is óvatosnak kell lenni. Azért a mostani tavaszi hullám gyakrabban érintette a fiatalokat is, és ez a mutálódó vírus tartogathat még kellemetlen meglepetéseket

– hívja fel a figyelmet dr. Altmár Erika háziorvos, aki azt javasolja, hogy csak azok találkozzanak közvetlen közelről, akik mindkét oltást megkapták, és már 10-14 nap eltelt a második oltásuk után.

A háziorvostól sokan kértek az elmúlt napokban tanácsot a jeles nap miatt, de ha az anya vagy a nagymama még csak a vakcina első adagját kapta meg, netán már a másodikat is, de nem telt el kellő idő a második dózis óta, vagy a többi családtag oltása még nem történt meg, akkor a vírusfertőzés továbbra is fennáll.

Dr. Altmár Erika hozzátette, tény, hogy a vakcinák az első oltás utáni napokban is adnak némi védelmet, maximális biztonságot azonban nem.

Éppen ezért akiknek a szervezetében már kialakult a teljes védettség, nincs mitől aggódniuk, ugyanúgy azokban a családokban, ahol egy háztartásban élnek, de minden más esetben, úgy gondolom, szükséges a távolságtartás, a maszk és a kézfertőtlenítés.

A háziorvos véleménye megegyezik Müller Cecília tavalyi álláspontjával, vagyis ha egy csokor virágot visznek a mamának, nagymamának, dédinek, vagy esetleg gyümölcsöt, amit le tud mosni, abból biztos nem lesz gond.

Emellett dr. Altmár Erika javasolta, hogy idén érdemes inkább szabadtéren felköszönteni az édesanyákat és a nagymamákat.

Ki kell még bírni ezt a kis időt, reméljük, hogy a nagyobbik része a hátunk mögött van

– zárta pozitívan gondolatait a szakember.

(Borítókép: Védőmaszkot viselő nő virágot vásárol anyák napjára 2020. március 22-én Londonban. Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)