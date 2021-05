Ötéves kislány hívta fel a mentőket, mert rosszul lett az édesanyja

Nagyon megijedhetett a kis Elena, amikor édesanyja elájult a konyhában, ezért gyorsan fel is hívta a segélyhívó központot, hogy mielőbb segítséget szerezzen. A hangfelvételt a Magyar Rendőrség osztotta meg Facebook-oldalán.

– Hallo?

– Hallo, segélyhívó központ, miben segíthetek?

– Anya rosszul van.

– Hol lakik anya?

– A konyhában. A konyhában fekszik a földön.

– Értem, téged hogy hívnak?

– Elena.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a kislány még csak öt éves. „Anya most alszik” – mondta a diszpécsernek, aki gyorsan kapcsolta a mentőket, és Elena vázolta a helyzetet megint, és mire édesanyja magához tért, el is indították érte a mentőautót.

„Egyem meg a szívét, ügyes volt” – ezekkel a szavakkal zárta a mentős a telefonhívást. A rendőrség Facebook-oldalán arra szólítja fel a szülőket, hogy tanítsák meg a gyerekeket a 112 helyes használatára. Ha baj van, életet menthet – teszik hozzá.