Kezdhetnek regisztrálni a tizenévesek, és holnaptól az itt élő külföldiek is

Elérték a 4 millió beoltottat, így szombattól enyhítő rendelkezések léptek hatályba, de a maszkviselés, az éjszakai kijárási tilalom, ami éjfélre módosult, és a csoportosulás tilalma még mindig érvényben van – kezdte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az operatív törzs hétfői tájékoztatóját.

Gál Kristóf elmondta, a védettségi igazolvány közokirat, aki azt meghamisítja, közokirat-hamisítást követ el, ami 5 évi szabadságvesztéssel büntetendő. Erről itt írtunk bővebben.

Ismertette, pénteken, szombaton és vasárnap összesen 1966 emberrel szemben intézkedtek, mert nem hordtak maszkot. A kijárási tilalom megszegése miatt az elmúlt 72 órában 668 esetben jártak el.

A BRFK munkatársai bejelentésre egy 5. kerületi pincehelyiségben és a 13. kerületi lakásban jelentek meg, itt egy zenés rendezvényen egy szervezőt és 13 vendéget találtak a rendőrök. Az első rendezvényen 4 fő, a másodikon 1 ember drogot is fogyasztott – mondta.

A védőoltás első adagját 4 073 149-en vették fel, 2 077 160-an már a második adagot is megkapták – erről már az országos tiszti főorvos beszélt. Müller Cecília kiemelte, 1219 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, jelentős részük otthon gyógyul, de még 4872-en kórházban vannak. Ez a szám is folyamatosan csökken, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebben szenvednek súlyos betegségtől – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a védelmi intézkedések és a védőoltások felvétele miatt javulnak az adatok, és kiemelte, hogy az egyének védelme a közösségét is fogja szolgálni, ezért arra buzdított, hogy aki beoltathatja magát, tegye meg. Rendkívül fontos intézkedésnek nevezte, hogy bizonyos helyekre csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni.

Kiemelte, hogy az oltópontokon mindig olyan vakcina áll rendelkezésre, ami az országban van, a vakcinagazdálkodás pedig egy fontos folyamat, hiszen a második körös oltásokra meg kell őrizni a vakcinamennyiséget, hogy minél több embernél alakulhasson ki a teljes védettség.

Arra intett, hogy senki ne hanyagolja el a második oltás felvételét.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy 106-an haltak meg hétfőre virradóra, ami arra utal, hogy figyelni kell egymásra továbbra is. A járvány nem ért véget, a koronavírus még mindig közöttük van – hangsúlyozta a tiszti főorvos.

A héten 33 4450 adag Pfizer érkezik, ennek egy részét a második körös oltásokra fordítják.

Például a pedagógusokéra, ők emlékeztető sms-t is kapnak. Az országos tiszti főorvos az érettségizőknek nagyon drukkol és sok sikert kíván, hiszen ez egy fontos időszak számukra. Bejelentette azt is, hogy

Az érettségi felügyelő tanárokat szombati napra fogják hívni oltakozni az első védőoltás napjától függetlenül, és másodszor is a pfizer oltóanyagát kapják.

Ezen a ponton megjegyezte, elképzelhető, hogy az alkalmazási rend változni fog, de Magyarországon egyelőre ugyanazzal kell oltakozni másodszor is, amit először is felvettek.

Tájékoztatott arról is, hogy az egydózisú Janssen-vakcinát már alkalmazzák az oltóbuszokon. A védettségi igazolványokról pedig azt mondta, hogy a koronavirus.gov.hu-n lehet jelentkezni azoknak, akik még nem kaptak oltási igazolványt. Emellett a kormányablakokban időpontfoglalás nélkül is lehet intézkedni, itt utána tudnak nézni, hogy miért nem érkezett meg a plasztikkártya.

Müller Cecília tájékoztatott arról is, hogy a 16–18 évesek már regisztrálhatnak a védőoltásra, őket május 10-én kezdik oltani. A tizenévesektől azt kérte, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen számos szolgáltatást csak a védettségi kártyával tudnak majd igénybe venni.

A szennyvízben alapvetően csökkent a vírus örökítőanyagának a mennyisége, de jelenleg inkább stagnálást észlelnek.

Budapesten, Debrecenben és Szolnokon enyhe emelkedést mértek, de Egerben, Székesfehérváron és Tatabányán kisebb csökkenést tapasztalnak. Az országos tiszti főorvos kiemelte, kedvezőek az oltási adatok, hiszen a lakosság 42 százaléka megkapta az első adag vakcináját, de szükséges folytatni, és elérni azt a védettségi szintet, ami mindenki egészségét fogja biztosítani.

Azt kérte, hogy senki ne válogasson a vakcinák között, most az a legfontosabb, hogy minél előbb védett legyen mindenki. Bejelentette, hogy

keddtől oltakozhatnak a tajszámmal nem rendelkező, Magyarországon élő külföldiek is.

Hangsúlyozta, hogy a 16–18-as korosztály beoltása után nagy eséllyel lesznek elérhetők a Pfizer-vakcinák a fiatalabbaknak is, hiszen a gyártó a 12–15 éveseknek is engedélyezteti oltóanyagát. Az országos tiszti főorvos abban bízik, hogy minél előbb kiterjeszthetik a 12–15 évesekre is az oltás lehetőségét.

Müller Cecília egyébként a tájékoztató végén újra kimondta a „nyunyóka” szót,

így sokak álma válhatott ma valóra. Arra kérte ugyanis a szülőket, hogy tisztítsák a gyerekek kedvenc játékait rendszeresen, és akkor azokat be is vihetik magukkal az intézményekbe. Gál Kristóf Müller Cecília szavait azzal kommentálta, hogy alig jut szóhoz, hiszen erre egy évet kellett várni. Hogy arra célzott-e, hogy Müller Cecília újra kimondta a „nyunyóka” szót, azt nem lehet biztosan tudni.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. május 3-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)