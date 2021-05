A vírus terjedése miatti lezárások olyan új alkalmazások kifejlesztését kényszerítették ki, amelyek az idegen nyelvi képzés, illetve számonkérés technikai megújításához vezettek. Vizsgázni otthonról is lehet, s bár a Covid–19-járvány harmadik hullámának vége felé járunk, ez a digitális lehetőség továbbra is fennmarad.

A járványhelyzet számos, korábbról nem ismert élethelyzetet teremtett, ezekhez pedig a különböző gyártási és szolgáltatási szektorok igyekeztek alkalmazkodni. Így történt ez az online vizsgáztatás területén is, miután hosszú hónapokon át nem lehetett a hagyományos, papíralapú vizsgákat megtartani. A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvvizsgaközpontjától arról érdeklődtünk, miként képzelhető el ez a gyakorlatban.

Az online vizsgáztatás megoldásai a hagyományos, papíralapú vizsga bizonyos részeibe is jól beépíthetők, ez pedig elősegítheti a vizsgák technikai szempontú modernizálását. Az online bevezetésnek tehát a hagyományos vizsgákra nézve is vannak előnyei – a BME Nyelvvizsgaközpont is folyamatosan vizsgálta, hogyan lehet ezeket a legteljesebb mértékben kihasználni, általa pedig – tiszta helyzetet teremtve – a vizsgázók számára minél jobb feltételeket kínálni – tájékoztatott Kiszely Zoltán, a BME GTK Idegen Nyelvi Központjának a vezetője.

Az egyetem által alkalmazott online vizsga során a résztvevők nem egymással összezárva, egy tanteremben vizsgáznak, hanem minden vizsgázó akár az otthonában berendezett egyedi vizsgahelyszínről is bejelentkezhet. Ehhez egy webkamerával felszerelt számítógépre és egy okostelefonra van csupán szüksége.

A számítógép webkamerája szemből figyeli a vizsgázót, az okostelefont pedig a vizsgázóknak egy állványra kell helyeznie, oldalra, a háta mögé, aminek a kamerája ebből a szögből mutatja a vizsgázót, illetve az ő számítógépének a képernyőjét és a billentyűzetét is.

A vizsgát megelőzően a vizsgázónak fel kell töltenie a vizsgarendszerbe a személyi azonosításra alkalmas igazolványképét, egy szemből készített fényképet, valamint egy képet a hátsó kamera perspektívájából is. Ezeken kívül néhány idegen nyelvű sor begépelésével billentyűzethasználati mintázatot is kell adniuk a vizsgázóknak.

A vizsgát a teremfelügyelők akár saját otthonukból is lebonyolíthatják, és onnan ellenőrizhetik a vizsgázók vizsgatevékenységeit. Ebben a rendszerben a beszédértés és az írásbeli vizsga többi eleme is olyan zárt alkalmazásban történik, amely megakadályozza, hogy bármilyen honlapot, más internetes segédeszközt vagy alkalmazást igénybe vegyenek a vizsgázók. Annyi segítség áll rendelkezésükre, hogy a rendszerbe beépített digitális szótárt használhatják.

A szóbeli vizsga is kétkamerás ellenőrzés alatt zajlik, videokonferencia-rendszer használatával. A vizsgáztatás rendszerét többféle jogosultsággal rendelkező, különböző teremfelügyelők irányítják és ellenőrzik.

A csalások kiküszöbölését szolgálja a vizsgakezdés előtt a személyi azonosság és a vizsgahelyszín ellenőrzése, a vizsga közben pedig a vizsgázóról folyamatosan készülő állóképek összehasonlítása az előzetesen feltöltött és jóváhagyott arcképpel, valamint a vizsgázó folyamatos felügyelete az első és a hátsó kamerás megfigyelőrendszeren keresztül. Mivel a vizsgázók az okostelefonjaikon a mikrofont nem kapcsolhatják ki, ezért a vizsgaszobában hallható hangokat is hallhatják a felügyelők.

A BME Nyelvvizsgaközpontban jelenleg is ezzel a módszerrel szervezik meg az online vizsgákat. Fischer Márta szerint az eddigi tapasztalatok pozitívak, csalási kísérlet ugyanis még nem történt.

Ezzel a magyar informatikai vállalkozás által kialakított módszerrel a diákok a jövőben is találkozhatnak, ugyanis az online vizsga megrendezésére szolgáló, Oktatási Hivatal által kiadott engedély nem csupán a járványhelyzet idejére szól. Az egyes vizsgaközpontnak saját joga annak eldöntése, hogy a továbbiakban milyen gyakorisággal szervez ilyen jellegű online vizsgákat.

Miután egy nyelvoktató azt jelezte, hogy franciából online nyelvvizsgát csak a műszaki egyetem vizsgaközpontjában lehet letenni, és csak a fenti szabályok szerint, megkérdeztük, hogy valóban így van-e. A BME GTK Idegen Nyelvi Központjának igazgatója, Fischer Márta azt mondta, francia általános nyelvvizsgát online formátumban a BME Nyelvvizsgaközpontban és az Origo Nyelvi Centrumban lehet tenni, szaknyelvi francia vizsgát pedig szintén a BME-n és a Corvinus Nyelvvizsgaközpontban. Mindkét helyen ugyanaz a technikai háttér.

(Borítókép: Egy tanuló online vizsgázik otthonában 2021. január 27-én. Fotó: Kiss Gábor / MTI)