A betörők nem vittek el semmit Kásler Miklós házából

Korábban megírtuk, hogy betörtek az ember erőforrások miniszterének sárvári, szülői házába. Megkérdeztük a tárcavezetőt, hogy keletkezett-e valamilyen kár, és ha igen, akkor mekkora. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sajtóosztályától kaptunk választ. Az írták, hogy személyi sérülés nem történt, az illetéktelen behatolók pedig semmit nem vittek el.

A betörők egyébként, mint ismert, az ablakon jutottak be a házba. A szomszédok semmit sem láttak az esetből, annyit hallottak, hogy vadul ugatnak a kutyák. Csak akkor szembesültek a történtekkel, amikor a rendőrség hétfő délután már helyszínelt. A helyszínelés hét órán át zajlott.

Az egyik szomszéd azt mondta, gyanús, hogy éppen most törtek be a házba, mert évekig nyugalom volt a portán, nemrég azonban munkások kezdtek dolgozni, akik állítólag a parkettát újították fel. Korábban egy közeli házba is be akart valaki törni, de tulajdonos lecsapott a tolvajra.

Kásler Miklós amúgy Sárváron járt általános és középiskolába, 2012-ben a város díszpolgárának is választották.

(Borítókép: Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere beszédet mond az országos intézetvezetői kinevezések átadásán az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2021. január 15-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)