Összeverték a megbilincselt részeg férfit, elítélték a volt szabolcsi rendőröket

A miniszter sárvári otthonába az ablakon jutottak be a betörők.

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás és más bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönre ítéltek három volt rendőrt – tájékoztatott róla a Debreceni Törvényszék.

2019. augusztus 25-én dél körül a három rendőr jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen, mert onnan családi konfliktusról érkezett bejelentés. Az egyenruhásoknak fel kellett lépniük egy agresszív, részeg férfival szemben, aki a saját karját is többször megharapta. Annak érdekében, hogy

a férfi ne tehessen kárt magában, a kezeit hátrabilincselték és mentőt hívtak a helyszínre, amelynek kiérkezéséig a férfit beültették a szolgálati gépkocsiba.

A járőrök azonban mentők kiérkezését nem várták meg a helyszínen, hanem 12 óra 38 perckor egy a településen lévő parkolóba hajtottak.

A megbilincselt és biztonsági övvel is rögzített férfi nem tudott mozogni. Az egyik rendőr videófelvételt kezdett készíteni róla, amivel társai egyetértettek. A felvétel rögzítése közben az egyik egyenruhás a sértett tarkóját megszorította és a fülébe kiabált, eközben a gépkocsi első ülésen tartózkodó rendőr hátrafordult és háromszor a sértettre ütött, akit egyszer el is talált. Eközben a videófelvételt készítő is kiabált a magatehetetlen férfival, majd az tarkóját megszorító rendőr folytatta a bántalmazást és a megfélemlítést.

A törvényszék úgy látta, hogy

a rendőrök célzottan azért tanúsítottak kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartást, hogy a sértettben az adott etnikai csoporthoz tartozása miatt riadalmat keltsenek.

A bántalmazást elkezdő rendőrt két év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztették, továbbá kötelezték indulatkezelési terápián való részvételre, melynek ellenőrzése érdekében a próbaidő tartama alatt a vádlott pártfogó felügyeletét is elrendelték. A másik két rendőrt egy év tizenegy hónap, illetve egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását mindkettőjük esetében három év próbaidőre felfüggesztették. A bíróság mindhárom vádlottat lefokozta.