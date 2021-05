Vasárnap jelenthetik be, hogy miniszterelnök-jelölt lesz Karácsony Gergely

Igaz a régóta rebesgetett hír, miszerint Karácsony Gergely is indul miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson. Mindezt május 9-én, vasárnap fogják bejelenteni az őt jelölő pártok, az MSZP és a Párbeszéd – írja a Mandiner, hozzátéve, hogy Karácsony Gergelyt és pártját telefonon és e-mail-ben is keresték, de egyelőre nem kaptak választ.

A lap értesülései szerint a „baloldalon nyílt titok, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek előválasztása valójában előre megírt forgatókönyv szerint fog történni, a hatpárti összefogás végső jelöltje Karácsony lesz”. Erről írt a hvg.hu is a napokban, szerintük az a valószínű forgatókönyv, hogy az előválasztás végén Karácsony Gergely lesz a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

A Mandiner idézi a Magyar Nemzet napokban megjelent cikkét is, miszerint Dobrev Klára indulásának nyilvánosságra kerülése miatt egyre nagyobb a nyomás a főpolgármesteren. Azt is kiemelték, hogy az előválasztáson induló Fekete-Győr András hétfőn tett nyilatkozata is erre utal. A Momentum Mozgalom elnöke az ATV kamerái előtt úgy fogalmazott:

nagyon várjuk, hogy Gergővel teljes legyen a csapat.