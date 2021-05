Lehet-e puskázni az érettségin?

Idén is különleges biztonsági intézkedések mellett zajlanak az érettségik. Ám távolságtartás mindig is volt, írásbeli vizsgákon a diákokat szétültették, vizsga közben pedig most sem kell maszkot viselni, csak a folyosókon. Ebből a szempontból semmi sem változott. A teremben most is felügyelő tanárok köröznek, és figyelik a gyanús mozdulatokat.

Ilyen körülmények között vajon van-e esélye bárkinek is puskáznia?

A puskázás műfaja, és úgy általában az ügyeskedés mélyen beleivódott a magyar kultúrába. Tőlünk nyugatabbra nem is értik az egészet, szimpla csalásnak tartják. Nem értik azt sem, hogy azzal az erővel, hogy kifejlesztjük és elkészítjük a puskát, azaz leírjuk a tananyag lényegét, akár meg is lehetne tanulni az egészet.

Mindenesetre mindenkinek van valamilyen emléke erről. Ha saját maga nem is űzte ezt a stílust, bizonyára látta, hogy osztálytársai mi mindent ki nem találtak, milyen komolyan készültek a ravasz hadműveletre. Az iskolaévek alatt soha nem állt le az innováció, a legelképzelhetetlenebb, és valljuk be, a legötletesebb fejlesztésekkel jöttek elő a furfangos diákok.

Kézenfekvő a magunkkal hozható függvénytábla, vagy szöveggyűjtemény használata. De ezen könnyen lehet segíteni: ott helyben osztanak ki kincstári példányokat.

Ennél agyafúrtabb ötlet kell.

Magától értetődő a tenyérre írás. De az ingujjba, mandzsettába gondosan elhelyezett, apró betűs puska is mindig nagy népszerűségnek örvendett. Csak ügyesen kellett őket használni. A gallér, hajtóka, illetve bármilyen fedett rész, redő is rendszeresen felmerült. Ahogy a zokni és a cipő is számos lehetőséget rejtett magában.

Ki ne emlékezne a golyóstollból kihúzható papírdarab csábítására? De azonnal ugrott az esély, ha egyentollakat osztottak ki. A pad alá szögezett, és jó ritmusban oldalra kihajtható kartonlap pedig puska-innovációs díjra lenne esélyes.

Na de mi van a szóbeli vizsgán, amikor még legalább két szempár figyel szigorúan?

Ahogy tavaly, idén is elmaradnak a szóbelik. Viszont bizonyos esetekben most mégis lehet élni ezzel a lehetőséggel. Ha az adott vizsgatárgyból középszinten csak szóbeli vizsgarész létezik, akkor nincs is más út. Vagy ha az írásbeli eredménye elérte a 12 százalékot, a 25 százalékot azonban nem haladja meg, szóbeli vizsgán lehet javítani.

Akárhogy is nézzük, szóbelin puskázni elég kemény dió. Bár azért nem lehetetlen.

Ám mit lehet kezdeni a legújabb digitális akadálypályával?

A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvvizsgaközpontja teljesen új számonkérés technikai módszert fejlesztett ki. A járványhelyzet kikényszerítette online vizsgázást tették puskabiztossá, méghozzá nem akármilyen körültekintéssel.

Először is a vizsgázónak rendelkeznie kell egy webkamerával felszerelt számítógéppel és egy okostelefonnal. És innentől sorjáznak az újítások.

A webkamera szemből, figyeli a vizsgázót. Az okostelefon (amit a vizsgázónak egy állványra kell helyeznie) oldalt maga mögül figyeli a monitort és a billentyűzetet.

Mindig derékig kell látszani.

A vizsgázónak fel kell töltenie a vizsgarendszerbe egy igazolványképet, egy szemből készített fényképet, valamint egy képet a hátsó kamera perspektívájából is.

Ezeken kívül néhány mondat begépelésével billentyűzethasználati mintázatot is kell adniuk a vizsgázóknak.

A vizsgarendszert zárt, nem engedi az internethasználatot.

Nincs lehetőség csalafinta személycserére. Vizsga közben ugyanis a vizsgázóról folyamatosan állóképek készülnek. A rendszer pedig folyamatosan összehasonlítja azt az előzetesen feltöltött és jóváhagyott arcképpel.

A lakás rejtekéből sem segíthet senki, mert a vizsgázó nem kapcsolhatja ki a mikrofont az okostelefonján, vagyis a vizsgáztatók mindent hallanak.

Hát itt bizony a klasszikus módszerek fabatkát sem érnek.

Most nincs is jobb ötletünk, mint meríteni a ma is fergeteges Éretlenek című francia filmből, amelyben a rosszcsont tanulók máig felülmúlhatatlan innovációkkal rukkoltak elő. És talán még a digitális puskaölő rendszert is könnyedén kicseleznék.

De inkább egyszerűbb megtanulni az anyagot. Mert ők is megjárták.

(Borítókép: Érettségi feladatsor kitöltésére váró diákok 2021. május 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)