AstraZeneca oltás után keletkezett vérrög két magyar nő szervezetében

Két nő is mélyvénás trombózist kapott AstraZeneca oltás után, de jól vannak, lábadoznak a betegségből. A történtek ellenére egyikük sincs az oltóanyag ellen, csak azt szeretnék, hogy mindenki a számára megfelelő vakcinát kapjon. A 444 számolt be a történetekről.

Egy 37 éves nő április 6-án kapott AstraZeneca oltást, négy nappal később fájni kezdett a dereka, zsibbadt és be is dagadt a lába. A mentők bevitték egy budapesti kórházba, ahol megállapították, hogy vérrög alakult ki a lágyékán. A nő amúgy 15 éve szed fogamzásgátlót, eddig semmi baja nem volt tőle, furcsállta, hogy pont most az oltás után történt ez vele. Amúgy a nő zárójelentésébe bele se írták, hogy az oltás után jelentkezett a trombózis. Egy orvos telefonon mondta neki, hogy jelzik az itthoni és a nemzetközi hatóságok felé is az ügyet.

A kórházban megismert egy másik nőt, akinél szintén ugyanaz a probléma volt, mint nála. Ő a szokásos oltás utáni tünetek után két nappal nyilallást érzett az egyik lábában, majd elment a háziorvosához, aki megállapította, hogy trombózisa van. Nála a kórházi papírokon feltüntették, hogy valószínűleg az AstraZeneca vakcinája váltotta ki a trombózist. Azóta mindkét nő vérhígítót kap. Nem kizárt, hogy életük végéig fogják szedni.

Egyikük sem oltásellenes, de szerintük nem felelősségteljesen zajlik az oltás.

Amúgy április 7-én jelentette be hivatalosan az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), hogy a vérrögképződés az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatása. Ezután az országok sorban álltak le részben vagy teljesen az AstraZeneca használatával: Dániában teljesen leálltak, Portugáliában, Spanyolországban 60 év felettieket oltanak csak vele, Franciaországban 55 év felettieket, Nagy Britanniában pedig 30 év alatt nem ajánlják, miután március 31-ig 79 vérrögös esetet azonosítottak.

A 444 megemlít egy másik történetet is. Az AstraZenecával oltottak egyik Facebook-csoportbájában egy 62 éves csípőprotézises, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, valamint pajzsmirigyproblémával rendelkező nő is leírta a történetét. Nála az oltást követően tizenharmadik nap bevérzés jelentkezett a hasán, kiderült, hogy az is trombózis.

Április 23-án az EMA ismét kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy az AstraZeneca oltás előnyei továbbra is felülmúlják a kockázatot .