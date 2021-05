Délutánra annyira elromlik az idő, hogy a haját is lefújja a szél

A déli órákra a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a délnyugati szél, ami azt jelenti, hogy nagyjából 60-70 km/órás széllökésekre kell számítani – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délután hidegfront érkezik, mely az esti órákban északnyugatról délkelet felé haladva gyorsan átvonul az országon. A szelet várhatóan sokfelé kísérik viharos (jellemzően 60-75 km/h közötti, ám kiemelten a Dunántúl északi részén, illetve este a középső országrészben helyenként akár 80-85 km/h körüli) lökések, amelyekhez porvihar is társulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Elsősorban a hegyvidéki tájakon, illetve a Balaton környékén 90 kilométer per órás sebességet is meghaladó szélrohamokra kell számítani. A fronthoz társuló záporos csapadékzónában főként a Dunántúlon és az északi tájakon néhol zivatar is valószínű.

A veszélyjelzés szerint viharos szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a szélcsendesebb helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Csütörtökre virradó éjszaka a front mögött csillapodik a szél, megszűnik a csapadék.