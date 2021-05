Elkobozták a sümegi polgármester feleségének hamis érettségijét

A Magyar Hang szerint a Pécsi Járásbíróság elkobozta Végh László fideszes sümegi polgármester feleségének érettségijét, aki jelenleg a Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetőjeként dolgozik. A bírósági döntésről szóló végzést a napokban kézbesítik az érintettnek.

Először a sümegi Élhetőbb Városért Egyesület elnöke, Kovács Mihály tett feljelentést a nő ellen közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt. A rendőrség tavaly házkutatást is tartott az ügyben és akkor foglalták le az érettségi bizonyítványt.

Az iratról a Pécsi Rendőrkapitányság már korábban megállapította, hogy valóban hamis. Ráadásul a nőt azzal is gyanúsítják, hogy 2011-ben és 2018-ban is ezzel az érettségivel jelentkezett egyetemi képzésre és az előbbi esetben szerzett is egy rekreációszervező és egészségfejlesztői főiskolai oklevelet.

Az okirat-hamisítás büntethetősége időközben elévült ugyan, de a jogászok szerint ha az érettségi bizonyítvány hamis, akkor a nő felsőfokú végzettségét is annak lehet nyilvánítani, mivel nem felelt volna meg a képzés bemeneti követelményének.

Mindeközben egyébként Végh László március 2-án 861 ezer forintról több mint 1,6 millió forintra emelte meg élettársa fizetését. A nő emellett a sümegi egészségügyi fejlesztési iroda vezetésért is kap négyszázezer forintot, vagyis a fizetése összesen a kétmillió is meghaladja.

Végh László polgármester egy április 8-i videójában a rendőrségi vizsgálat megállapításait tagadta és hamisnak mondta.