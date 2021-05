Kunhalmi Ágnes: A demokratikus oldal a jelenlegi formájában versenyképtelen

Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) társelnöke Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselőjelöltjeként ismét elindul a választásokon 2022-ben, míg a Demokratikus Koalíció (DK) bejelentette, hogy Ferencz Istvánt indítja az előválasztáson.

Ezzel kapcsoltban Kunhalmi Ágnes megjegyezte, hogy az előválasztás hatalmas projekt, és várhatóan lesznek pártok közötti megállapodások, ahogy például a Jobbik visszalépett az ő javára a 18. kerületben, vagy az MSZP és a Párbeszéd Dunaújvárosban a jobbikos képviselő támogatására, mivel abban a körzetben őt tartják alkalmasabb jelöltnek.

– mondta Kunhalmi Ágnes, aki azt is jelentősnek tartja, hogy a hat ellenzéki párt összefogott és eldöntötték a pártpolitikailag stratégiai kérdéseket, például azt, hogy egy miniszterelnök-jelöltet indítanak, egy jelölt lesz minden körzetben és közös listára mennek.

Bár az MSZP-nek nincs még hivatalos miniszterelnök-jelöltje, a párt mellett a Párbeszéd és az LMP is támogatná Karácsony Gergelyt, ha elindul a választáson.

Az MSZP társelnökében erre még nincs ambíció, mivel egyelőre nem járt be olyan utat, mint Karácsony Gergely, aki országgyűlési képviselő is volt, jelenleg pedig az ország fővárosának polgármestere.

Most jutott el oda, hogy a többség őt szeretné Orbán Viktorral szemben látni. Ezt kutatások is jelzik, és az én meggyőződésem is ez.