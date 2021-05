Itt az újabb Pfizer-szállítmány, de van egy kis bökkenő

Újabb Pfizer-szállítmány érkezett kedden Magyarországra – összesen 335 450 adag oltóanyag –, amelynek nagyobb részét az esedékes második körös oltásokra, másik részét a 16–18 évesek oltására fognak felhasználni – tájékoztatott a kormányzati tájékoztató portál.

Magyarországon immár hatféle vakcinával oltanak, az átoltottság pedig már 43 százalékos, szemben a 24 százalékos uniós átlaggal. Alább a hatféle vakcina:

Pfizer–BioNTech: mRNS-alapú oltóanyag, a jelenleg hatályos rendelkezés szerint a két oltás között 35 napnak kell eltelnie, krónikus betegeknek, várandósoknak adható.

Moderna: szintén mRNS-alapú oltóanyag, a két oltást 28 nap különbséggel kell beadni, krónikus betegek és kismamák is olthatók vele.

A Szputnyik V egy kombinált, vektoralapú vakcina, és a két injekciót 21 nap különbséggel lehet megkapni. Ezt néhány krónikus betegnek nem szabad adni.

AstraZeneca: az oltóanyagban egy tüskefehérjét kódoló csimpánz-adenovírus van, és március 1. óta a két adagot 12 hét különbséggel kell beadni. Ez adható időseknek is, és az sem baj, ha van krónikus betegsége, ha az AstraZeneca vakcináját ajánlotta fel a háziorvosa.

Sinopharm: ismertebb nevén csak kínai vakcinaként emlegetik, adható krónikus betegeknek is, amennyiben az kordában van tartva, 28 nap különbséggel.

Janssen: a héten kezdenek el az egydózisú Janssen-vakcinával oltani a kistelepülésekre küldött oltóbuszoknál. Az oltóanyag adható krónikus betegeknek is.

Eddig 4 millió 725 ezren regisztráltak oltakozni, és 80 százalékuk már meg is kapta az oltást. Az oltási rend szerint most már bárkit olthatnak, az oltásra váró regisztráltak már interneten is tudnak időpontot foglalni Sinopharm- és AstraZeneca-oltásokra. Kedden az operatív törzs bejelentette, hogy hamarosan Szputnyikra is lehet jelentkezni, de erre csak azok a regisztráltak tudnak majd időpontot foglalni, akiket SMS-ben értesítettek.

Az uniós beszerzésből Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár, és ennek eddig a 19 százaléka érkezett meg négy gyártótól, ezek a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca, és a Janssen oltóanyagai. A legtöbb vakcinát – 2,9 millió adagot – a Pfizer szállította. A jelenleg alkalmazott vakcinák közül csak a Pfizer engedélyezett 16–18 év közöttiek oltására, ezért ezzel a vakcinával kezdik majd meg a fiatalok oltását. A Moderna oltóanyagából 367 200 adag érkezett, az AstraZenecáéból pedig 1 110 700.

A Janssen vakcináját ezen a héten kezdik el használni a honvédségi oltóbuszokon – ebből eddig 52 800 adag oltóanyag érkezett meg –, amelyek a kistelepüléseken élő regisztráltak oltását végzik.

Miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezett, az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország további 7 millió adag orosz és kínai vakcinát is vásárolt, ezeknek több mint a fele már meg is érkezett. A megrendelt 2 millió adag Szputnyik V vakcinából már 1,8 millió adagot, a megrendelt 5 millió adag Sinopharm-vakcinából pedig már 2,1 millió adagot kapott meg Magyarország.

(Borítókép: Egy laboratóriumi munkatárs oltópontok szerint elosztja a koronavírus elleni oltóanyagot a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Labordiagnosztikai Osztályán 2020. december 27-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)