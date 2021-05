Helyreállították a vasúti pályát az Újfehértónál történt baleset után

Befejezték a két hete Újfehértónál történt balesetet követő helyreállítást a második sínpáron is, így ismét két vágányon haladhatnak a vonatok Újfehértó és Hajdúhadház között. A Mávinform a honlapján azt írja, hogy a vonatok szerdán 14 órától ismét menetrend szerint közlekednek, nem kell késésekkel számolni a záhonyi vonalon.

Április 20-án egy traktor a tilos jelzés ellenére hajtott be az egyik fénysorompóval biztosított vasúti átjáróba, ahol két arra haladó személyvonattal is összeütközött. A balesetben a mezőgazdasági vontató sofőrje meghalt. A két vonaton összesen mintegy húszan utaztak, az egyik szerelvény kisiklott, az azon utazó öt utas és a mozdonyvezető könnyebben megsérült. Bár csak egy ember vesztette életét, a szerencsétlenség nagyságát jelzi, hogy mindkét szerelvény kisiklott, a személykocsik felborultak, az egyik 80 tonnás mozdony pedig a vágányoktól 16 méterre fúródott a földbe.





A mentésben részt vett a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület is, az általuk készített fotók is jól mutatják a katasztrófa méreteit. A vasúttársaság szakemberei azóta folyamatosan dolgoztak a baleset helyszínén: előbb a kisiklott személyvonat kocsijait emelték vissza a sínekre egy 150 tonnás teherbírású vasúti daruval, majd a villanymozdony műszaki mentését végezték el. A kétvágányú, villamosított vasúti vonalszakasz vágányain kicserélték a balesetben megsérült betonaljakat, a síneket és a felsővezeték-tartó oszlopot, pótolták a leszakadt felsővezetéket, biztosítóberendezési kábeleket fektettek le, vágányszabályozást végeztek, valamint helyreállították a biztosítóberendezést és a megrongálódott átjárót is.





Az ilyen és hasonló esetekre készülve közben MÁV a tűzoltókkal közös katasztrófa-felszámolási gyakorlatot tartott Jászkiséren, a felépítmény-karbantartó és gépjavító társaság telephelyén. Az ilyen közös akciók célja az, hogy a baleseti szimuláció segítségével a társszervek szakemberei jobban megismerjék a tűzoltók kárhelyszíni feladatait, ezáltal gördülékenyebbé tegyék az együttműködést és a közös munkát, ami életeket menthet veszélyhelyzetben.