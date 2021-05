Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot

Az erről szóló rendelet a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg. Azt írták: ingatlanokat kiüríteni, valamint azzal összefüggésben intézkedni, eljárási cselekményt foganatosítani

csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.

„A halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik” – közölték, utalva arra, hogy mikor ér véget a moratórium.

Hozzátették azt is, hogy természetes személyek lakóingatlanának árverezését is csak a veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal lehet megkezdeni. A már árverezés alatt lévő ingatlanoknál pedig a vételi ajánlatot tenni kívánó árvezetők felhasználónevét és jelszavát is csak ekkor lehet aktiválni.

Korábban a Város Mindenkié a parlamenti képviselőket, az Utcáról Lakásba! Egyesület az önkormányzatokat szólította fel arra, hogy vegyék elejét a kilakoltatásoknak.

Össztársadalmi érdek

Az Alapvető Jogok Biztosa a meghosszabbítás előtt úgy fogalmazott, hogy a kilakoltatási moratórium fenntartása a járványveszély időszakában nemcsak a végrehajtás alá vont adósok és közvetlen lakókörnyezetük védelmét szolgálja, hanem össztársadalmi érdek is.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁT HATÁSKÖRBEN IS MEGAKADÁLYOZHATJÁK A KILAKOLTATÁSOKAT SAJÁT TULAJDONÚ LAKÁSAIK ESETÉBEN,

ezért az Utcáról Lakásba! Egyesület levelet írt az összes budapesti kerület és az 50 ezer főnél nagyobb települések önkormányzatának. Ebben azt javasolják, hogy amennyiben a kormány nem lép, hosszabbítsák meg a településen a kilakoltatási moratóriumot saját hatáskörben, különös tekintettel a gyerekes családokra.

Az önkormányzatok között vannak, amelyek már éltek is ezzel a lehetőséggel. A Fővárosi Önkormányzat már 2020 júniusában rendeletet hozott az elhelyezés nélküli kilakoltatások megtiltásáról; a Terézvárosi Önkormányzat pedig április végén döntött arról, hogy november 15-ig meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot. Nem csak Budapesten történt hasonló intézkedés, Egerben szintén rendeletet hoztak, amely szerint a különleges jogrend végéig meghosszabbítható azoknak a bérleti szerződése is, akiknek tartozásuk van.

Egy család, kilenc gyermek, nyolc karantén, hét fertőzött

Az Index márciusban közölt riportot egy tizenegy fős család életéről és azokról a megpróbáltatásokról, amelyek akkor érték őket, amikor április 30-án lejárt a téli hónapokra hozott kilakoltatási moratórium, így majdnem elveszítették a házukat, a gyámügy pedig elvehette volna nyolc kiskorú gyermeküket.

