Jogszerűnek minősítette a törvényszék a Klubrádió kizárását a frekvenciapályázatból

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön úgy határozott, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa jogszerűen zárta ki a Klubrádió Zrt.-t a Budapest FM 92,9 MHz frekvencia pályázatából.

Rácz Krisztina tanácselnök bíró elmondta: korábban ő is cégbíró volt, ezért tisztában van vele, ha egy cég saját tőkéje negatív, az nem felel meg a törvényes működésnek, ezt pedig korábban már a Klubrádió könyvvizsgálója is megállapította, tehát a cégnek is tudnia kellett. A dokumentumok alapján a Klubrádió saját tőkéje több mint 400 milliós mínuszban volt – írta meg a Média1.

A bíró azt is elmondta, hogy a rádió két műsor esetében is ellentmondó adatokat adott meg a műsortervet tartalmazó formanyomtatványban.

Arató András, a Klubrádió többségi tulajdonosa a Klubrádió honlapján keresztül reagált az ítéletre. Elmondta, hogy nem tartja meglepőnek a Törvényszék ítéletét, mert szerinte pártszolgálatos bíróságok vannak.

Az ítélet nem jogerős, a felperes a Kúriához fordulhat jogorvoslatért.

Hétfőn Tamás Gáspár Miklós filozófus a Klubrádió honlapján közölt nyílt levelet annak okán, hogy a Klubrádió volt frekvenciáját az a Spirit FM nyerte el, amely az ATV-hez hasonlóan Németh Sándor egyházához, a Hit Gyülekezetéhez kapcsolódik. Az ATV csoport bojkottjára szólított fel.

Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője is csatlakozott a bojkotthoz, mint azt csütörtökön a 24.hu-nak elküldött levelében közölte: