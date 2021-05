Cser-Palkovics András felszállt a kukásautó hátuljára

Egy polgármestertől elvárható, hogy pontosan ismerje az önkormányzati dolgozók munkáját − írja Cser-Palkovics András közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Székesfehérvár polgármestere elmondta: a helyi hulladékszállító cég, a Depónia ügyvezetőjével együtt úgy gondolták, hogy azok után, hogy kipróbálták a kézi válogatót, most elmennek, beállnak a kukásautó mögé, és szelektív hulladékgyűjtésben vesznek részt.

Fantasztikusan nehéz munka, de le a kalappal azok előtt, akik ezt a munkát végzik nap mint nap, nem itt egy-másfél órát, ahogy mi, hanem minden nap, ünnepnap is, télen is, nyáron is, hidegben is, kánikulában is

− emelte ki a politikus, aki úgy gondolja, hogy az ő munkájukat is azzal tudják segíteni, hogy a szelektív hulladékhoz mindenki csak azt teszi, ami oda való. Hozzátette: szemléletformálást is szeretnénk ezzel a mai nappal. Egyrészt lehet jelentkezni dolgozni erre a munkakörre. Másodsorban felhívta a figyelmet: túl sok hulladékot gyártunk, és ha ezt csökkentjük, akkor tudunk segíteni a munkásoknak, és a földünk tisztaságáról is gondoskodunk.