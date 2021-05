Kormányzati gigakampány indul a több oltásért

A Magyar Közlönyben megjelent határozat a járvánnyal összefüggő kormányzati kommunikáció érdekében szükséges intézkedésekről címet viseli. E szerint a járvány leküzdésében elsődleges szerepet játszanak a rendelkezésre álló védőoltások, az oltással kapcsolatos tájékoztató kampányok érdemben hozzájárulnak az oltási program eredményességéhez, a beadott oltások számának növelése, így a lehető legnagyobb védettség elérése elsődleges kormányzati cél.

A határozat szerint a miniszterelnök kabinetfőnökének irányításával a magyar lakosság egészségének védelme érdekében minél szélesebb körű kormányzati tájékoztató kampányt indítanak,

legalább 16 milliárd forint értékben.

A kampányban a kormány felhívja az állampolgárok figyelmét az oltás és a regisztráció szükségességére.

A koronavirus.gov.hu oldalon szerda este jelent meg, hogy a kormány figyelemfelhívó akciót indít az oltásellenességgel kapcsolatban.

Csak az oltásokkal lehet legyőzni a járványt. A vakcinákkal védhetjük az emberéleteket, velük indíthatjuk újra a gazdaságot, és segítségükkel kaphatjuk vissza megszokott életünket. Akik az oltások ellen kampányolnak, ezt az erőfeszítést veszélyeztetik. Ezért arra kérünk minden magyar állampolgárt, hogy ne hallgasson a vakcinaellenes hangokra, minden oltás életet ment. A figyelemfelhívó akciótól azt reméljük, hogy az oltásellenes csoportok felhagynak felelőtlen akcióikkal.

Április közepe óta tart „Az oltás életet ment” nevű kampány, amelyben ismert emberek ösztönöznek a vakcina felvételére, plakátokon, valamint tévés, online hirdetésekben. Szerepet vállalt ebben a kampányban Borbás Marcsi műsorvezető, Csányi Sándor színész, Nacsa Olivér humorista, Cseh László úszó, Nagy Feró előadóművész, Csisztu Zsuzsa műsorvezető, Miklósa Erika operaénekesnő, Nagy Tímea párbajtőrvívó és Kemény Dénes korábbi vízilabda szövetségi kapitány.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára arról beszélt egy szerda reggeli interjúban, hogy már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra, és ez a szám egyre csak emelkedik. Hozzátette, hogy emiatt kevesebb az esélye, hogy negyedik hullám legyen Magyarországon, sőt már a Magyarországon élő külföldiek is jelentkezhetnek vakcinára.

Miután az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján bejelentette, hogy már három vakcinára is lehet online időpontot foglalni, most hivatalosan is megjelent az erről szóló tájékoztatás a kormány vírustájékoztató oldalán:

A SINOPHARM- ÉS AZ ASTRAZENECA-OLTÁS MELLETT MÁR SZPUTNYIK V VAKCINÁRA IS VAN IDŐPONT, A KÉSZLET EREJÉIG.

Azt írták, hogy a Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen. „A kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudunk felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll. Pfizer-oltás jelenleg nem foglalható, hiszen nincs eloltható Pfizer-vakcina” – hangsúlyozták a kormányzati oldalon.

Hozzátették, hogy a kedden érkezett Pfizer-szállítmány egyik részét az esedékes második körös oltásokra kell felhasználni, másik részéből pedig a 16–18 évesek oltása fog megkezdődni a jövő hét második felében.

A 16–18 évesek most még nem tudnak online időpontot foglalni, előbb péntekig regisztrálniuk kell, az online időpontfoglaló számukra néhány nap múlva nyílik majd, amiről tájékoztatást adnak.

Az oltási programban elérkeztünk az egyéni felelősség szakaszába, amikor már senki máson nem múlik, hogy ki mikor van beoltva, csak az egyénen. Az eredményes vakcinabeszerzéseknek köszönhetően ugyanis már nem a vakcina mennyiségen múlik, ki mikor kapja meg az oltást – emelték ki.

A portfolio.hu szerint szükség is lehet az újabb, oltást népszerűsítő kampányra, ugyanis az elmúlt napokban látványosan lelassult a vakcinák felvételének tempója: a korábbi hetekben látott napi 70-80 ezres átlagos oltásbeadás mostanra 10-25 ezer napi átlagos dózisra csökkent. A lap úgy véli, hogy új ösztönző elemek szükségesek az oltás népszerűsítésére, mivel abban a szakemberek egyetértenek, hogy a járvány tartós visszaszorításához az átoltottság minél magasabb arányára van szükség.

A kormányt nyilván az is ösztönzi, hogy a magyar oltóprogram nemzetközi megítélése kiváló.

Magyarországon példaértékű oltási kampányt folytatnak, életmentő eszközként tekintenek a vakcinára, amelynek kérdése túlmutat a geopolitikán

– ezt a WHO európai regionális igazgatója mondta április közepén a magyar oltási kampányról. Hans Kluge úgy fogalmazott, hogy Magyarországon az embereket és az üzleti vállalkozásokat is védték az intézkedésekkel ebben az időszakban.