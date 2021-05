Lemondatnák a buszparkoló miatt az I. kerület polgármesterét

A Naphegyért Összefogás szerint korábbi ígérete ellenére V. Naszályi Márta nem vonta be a lakosságot a döntések előkészítésébe.

Már több mint 2500-an tiltakoznak a lakóövezetek közé tervezett 62 állásos, napi több száz buszt fogadó turistabusz-pályaudvar ellen, amelyet V. Naszályi Márta, a Párbeszéd által jelölt I. kerületi polgármester akar megvalósítani két budapesti kerület, az első és a tizenkettedik határán – hívta fel a figyelmet a Naphegyért Összefogás nevű civil szervezet.

Álláspontjuk szerint a Déli pályaudvar mögé tervezett turistabusz parkoló lehet az ország egyik legnagyobb buszterminálja, ha megépül. Azt is kifogásolják, hogy a tervek szerint napi több száz turistabusz fogadására, parkolására és indítására alkalmas parkoló azzal is rombolja a közelben lakók életminőségét, hogy éjjel távolsági buszdepóként is működne, késő esti érkezésekkel és hajnali indulásokkal.

A civil szervezet szerint V. Naszályi Márta polgármester megszegte azokat az ígéreteket, amelyeket a választóinak tett még az önkormányzati választások előtt, egyoldalú, kötelező jognyilatkozat formájában, ezért lemondásra szólítják fel.

Korábban a polgármester azt állította: „Minden tervezett – a környezetminőséget és életminőséget érintő – önkormányzati intézkedésről érdemben tájékoztatják az érintett lakosságot és bevonják a döntések előkészítésébe…” Szemére vetik, hogy polgármesterré választása után a helyi lakosságot mégsem kérdezte meg, a 2021. március 11-ei kerületi újságban ismertetve a koncepciót, a környéken élőket kész tények elé állították.

A Naphegyért Összefogás közlése szerint nem keresték meg a tervezett buszpályaudvar nyugati oldalán, a tizenkettedik kerületben élő érintetteket sem, csupán egy szűkkörű, önkormányzati bizottsági ülésen ismertette a terveit az I. kerület polgármestere, miután a XII. kerületi, Hegyvidéki Önkormányzat a hozzá beérkező nagyszámú lakossági panasz miatt az ülésre meghívta.

V. Naszályi Márta nemcsak a közösségi tervezést vágta sutba, hanem a járványhelyzet adta kormányrendeletre hivatkozva ok nélkül meghosszabbította a projekttel kapcsolatos közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejét. A helyiek immár 70 tételesre duzzad kérdéssorára annak ellenére nem válaszol, hogy erre egy online konzultáción külön ígéretet tett.

Mint írják, a rendelkezésre álló információk szerint a buszpályaudvar telkének tulajdonosával - a Magyar Államvasutakkal - az érintettek kifejezett tiltakozása ellenére - a bérleti szerződést már 10+5 évre aláírták.

Az Index csütörtökön délelőtt megkereste Budavár Önkormányzatát; amennyiben reagálnak a civil szervezet felszólítására, cikkünket frissítjük.

