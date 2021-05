Feloldotta a Nébih a madárinfluenza miatti védőkörzetet Hajdú-Bihar megyében

Bütykös hattyúban és rétisasban is megtalálták a kórokozót.

Hajdú-Bihar megyében április 13-a óta nem regisztráltak új fertőzést, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal május 7-án feloldotta a madárinfluenza miatt elrendelt védőkörzetet – adta hírül a Nébih.

A hivatal tájékoztat róla, hogy április közepén a Hajdú-Bihar megyei Nádudvar település egyik tenyészpulykatelepén jelent meg a madárinfluenza.

A gyors és hatékony hatósági intézkedéseknek köszönhetően nem terjedt tovább a vírus, újabb megbetegedés nem fordult elő,

így a Nébih május 7-én elrendelte a védőkörzet feloldását.

Arról is informál a hivatal, hogy ha a járványügyi helyzet továbbra is kedvezően alakul, úgy május 16-án a megfigyelési körzet feloldása is megtörténhet, ezzel együtt pedig újraindulhat a belföldi és az Európai Unióba irányuló kereskedelmi szállítás.

Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó előírásai szerint Magyarország legkorábban 2021. augusztus 13-án nyerheti vissza madárinfluenza-mentes státuszát,

vagyis leghamarabb ekkor kezdődhet meg újra a szállítás a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó úgynevezett harmadik országokba.