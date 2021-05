Új vasúti peron épülhet Albertfalván

Hétfőn jelentette be a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK), hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia részeként, a MÁV-val együttműködésben több helyszínen kezdi meg az új vasúti megállók tervezését. A tender ma jelent meg, és a külső körvasúti megállók mellett - melyről az Index is beszámolt - kiterjed egy új megálló tervezésére Albertfalván is.

Albertfalván már van vasúti megállóhely, de az itt egymás mellett haladó székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalak közül csak az előbbiek vágányai mellett épültek peronok, viszont az utóbbiaknál lenne igazán szükség rájuk - közölte Vitézi Dávid, a BFK vezérigazgatója.

Az új közlekedési rend már a vonatok sebesség szerinti szétosztásán alapul, vagyis a belső szakaszon nem aszerint mennének a járatok az egyik vagy másik pályán, hogy eredetileg Székesfehérvár vagy Pusztaszabolcs irányából érkeztek, hanem aszerint, hogy elővárosi személy vagy gyors (zónázó, IC) vonatokról van szó.

Ahhoz, hogy a rendszer jól működhessen az kell, hogy a megállók többsége az elővárosi személyvonatok által használt pusztaszabolcsi vonalon legyen Érd és Kelenföld között. Ezt a célt szolgálja tehát a tervezésre most kiírt, Albertfalván létesítendő új megálló.