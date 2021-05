Egy ampullányi Kína

Még januárban regisztráltam oltásra a hivatalos kormányzati portálon. Senki sem kényszerített, igazából nagyon rábeszélni sem kellett. Bármilyen furcsa is elhinni, de logikusnak tűnt, hogy jelentkezzem. Ugyan nem vagyok az az ijedős fajta, de őszintén bevallom: egy kicsit még így is tartottam az oltakozástól. Amikor végre megkaptam a vakcinát, ugyanaz a gondolat jutott eszembe, mint a nemzetközi futballvilágnak a Szuperliga ötletének elbukásakor: jó ezen is túl lenni.