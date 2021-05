A hajnali fagyok után záporok tarkítják majd a hét eleji kánikulát

Vasárnapra virradóra volt az utolsó fagyos éjszaka, legalábbis az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint. Megjegyzik, hogy a minimumok az átlagosnál jóval alacsonyabbak voltak, több helyen is előfordult fagy 2 méteres magasságban. A leghidegebb Zabarban volt, ott mínusz 2,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Nem kell viszont sokáig búslakodni, ugyanis a következő napokra jelentős enyhülést valószínűsít a szolgálat, és azt is írják, hogy már nem várhatók hajnali fagyok. Sőt a jelenleg Spanyolország térségében lévő meleg hamarosan Magyarországra is elér, ami azt jelenti, hogy a mínuszok után egyből meg is érkezik a nyár Magyarországra.

Ez alapján hétfőn általában derült, napos, száraz idő várható. Ugyanakkor sokfelé élénk, a Dunántúl északi és nyugati részein erős, a Kisalföldön időnként viharos lehet a szél. A leghidegebb órákban 2–13,

napközben 24–27 fok lesz.

Kedden is általában derült, napos idő várható. Csapadék estig nem lesz, legfeljebb a késő esti, éjszakai óráktól lehet már a nyugati megyékben helyenként zápor, zivatar. Több helyen megerősödik a szél. Hajnalban 5–14, délután 25–30 fok valószínű.

Szerdán délig elsősorban az ország délnyugati felén valószínű többfelé eső, zápor, zivatar, a nap második felében a csapadékzóna tovább vonul északkeleti irányba. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 7–14 fok között valószínű. A nappali maximumok az ország nyugati, délnyugati felén 17–21, míg északkeleten 22–27 fok között alakulnak.

Csütörtökön több helyen valószínű eső, zápor, főként a déli, illetve a keleti megyékben néhol zivatar. A légmozgás élénk, a Kisalföldön erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 7–14, a legmagasabb hőmérséklet 16–22 fok között valószínű.

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan előfordul eső, záporeső, illetve zivatar. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumok 4–11, a maximumok 17–24 fok között alakulnak.

Szombaton a rövidebb napos időszakok mellett inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar. A leghidegebb órákban 6–11 fok lesz. Napközben 17–25 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, és több helyen előfordulhat eső, záporeső, helyenként zivatar. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 8–14 fokról 17–28 fokig emelkedik a hőmérséklet, keleten mérhetik a magasabb maximumokat – olvasható az előrejelzésben.