Vérdíjjal egészítheti ki jövedelmét

Ötvenen szerepelnek azon a rendőrségi körözési listán, akiknek az elfogásához lakossági segítséget kér a hatóság. Némelyiküket be is árazták nyomravezetői díjakkal, ám többségüknél arra számítanak a rendőrök, hogy állampolgári kötelességből, önvédelmi megfontolásból is feladják őket, ha felbukkannak valahol az országban, vagy akár külföldön ismeri fel őket egy rendőrségi körözési listákat fürkésző honfitársunk.

A listán vannak olyanok is, akiknek az arca már jól ismert, hiszen évek óta körözés alatt állnak, vannak újak is, vannak veszélyes bűnözők és olyanok is, akiktől azért nem kell tartani, ha szembe jönnek velünk az utcán, és vannak olyanok is, akiknek a fejére vérdíjat, vagyis nyomra vezető díjat is kitűztek, vélhetően azért, mert őket szeretné a leggyorsabban rács mögött tudni a rendőrhatóság.

Bár vannak az ötven bűnözőt tartalmazó toplistán olyanok is, akiknek a feladására akár 1 milliós vérdíjat, vagyis nyomravezetői díjat is kitűztek,

ám az ilyen nagyságrendű díj igen ritka, inkább a 100-200 ezer forintos díj a jellemző. Vélhetően ez az oka, hogy nem nagyon ugrottak rá a feladatra a jellemzően volt rendőrök által alapított magánnyomozó irodák. Az Egyesült Államokban ez a tevékenység komoly bevételi forrást jelent a fejvadász cégeknek, ám ahogy az ilyen történeteket feldolgozó akciófilmekben láthattuk, egy-egy vékonyka dossziét is kapnak a fejvadászok a körözött bűnelkövetőkről, vagyis kapnak némi segítséget az elfogásukhoz.

A Police.hu-n közzé tett listán megadott pár soros információ vajmi kevés a körözöttek hollétének felderítéséhez, ráadásul a jogszabályi háttér sem olyan, hogy egy magyar magánnyomozó – fejvadásznak állva – kényszerítő intézkedést alkalmazhasson a delikvens leszállítása érdekében. Vagyis itthon csak annyit tehet az, aki például felismeri a szomszédjába nemrég beköltözött férfiban vagy nőben a körözöttet, hogy telefonon hívja a rendőröket és jelzi, hogy igényt tart a nyomravezetői díjra.

Amit vagy kiutalnak neki, vagy nem. Láttuk, hogy mi történt a móri gyilkosság után a valódi nyomravezető, Szebenyi István díjával, a mai napig nem fizették ki neki, olyan valaki kapta meg korábban, akinek téves információja vakvágányra terelte a nyomozást. A nyomravezetői díj ügye megjárta az Alkotmánybíróságot is, ám a testület elutasította az indítványt. Az amatőr hadtörténész ezzel kimerítette a hazai jogorvoslati lehetőséget, bottal ütheti a a nyomravezetői díjának a nyomát.

Lássuk, kik azok a körözöttek, akiknek a feladásáért most a legtöbb pénzt ígéri a rendőrség.

Plank Zoltán feladására a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője tűzött ki 1 millió forint nyomravezetői díjat. Ezt az kapja, aki az elfogását segítő információt ad a rendőrségnek. Plank Zoltán ellen rablás és egyéb bűncselekmények – köztük emberölés kísérlete – miatt a Fővárosi Főügyészség bocsátott ki elfogatóparancsot csaknem hat évvel ezelőtt, 2016. augusztus végén. Ugyancsak rablás miatt adott ki ellene elfogatóparancsot a Budai Központi Kerületi Bíróság is 2016 szeptemberében. Testi sértés miatt is körözik 2018 júniusa óta a a Fővárosi Törvényszék elfogatóparancsa alapján. Plank Zoltán társaival 2014-ben két kínai férfit rabolt ki, akikkel tűzpárbajba is keveredtek. Három társát elfogták a rendőrök, ő azonban a 400 milliós zsákmánnyal együtt köddé vált. Plankot azzal is gyanúsítják, hogy bérgyilkosokat küldött egyik üzletfelére. A halottnak hitt célpont túlélte a késelést, és megnevezte a feltételezett megbízót a rendőröknek.

A két rablási ügy miatt körözött szabadbattyáni Tóth Lajos ellen először 2013-ban, majd 2014-ben adott ki európai elfogatóparancsot a Székesfehérvári Törvényszék. Tóth Lajost azért is keresik, mert nem vonult be a börtönbe letölteni a rá kiszabott szabadságvesztést. A nyomravezetői díj 1 millió forint.

Fodor Szilárdot is jogerősen szabadságvesztésre ítélté korábban sikkasztás miatt, ennek letöltése végett adott ki ellene elfogató parancsot a 2019 szeptemberében a Tatabányai Törvényszék, emellett még 2018 májusában bocsátott ki ellene elfogatóparancsot csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. A nyomravezetői díj: 300 ezer forint.

Egri Norbertet csalás miatt ítélte el a bíróság jogerősen, azonban nem kezdte meg a kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tűzött ki 200 ezer forint nyomravezetői díjat a fejére. A díj annak fizethető ki, aki Egri Norbert felkutatását olyan közvetlenül elősegítő információval szolgál, ami az elfogását eredményezi. A nyomravezető személyét a rendőrség bizalmasan kezeli.

Török Zsolt öt költségvetési csalási ügy és két csalási ügy miatt is körözik a közokirat-hamisítás bűntett elkövetése mellett. A nyomravezetői díj 200 ezer forint, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tűzött ki. A Kecskeméti Törvényszék, majd a Nyíregyházi Főügyészég, illetve a Nyíregyházi Járásbíróság is kiadta ellene a nemzetközi elfogató parancsot.

A garázdaság és csalás miatt jogerősen elítélt Kiss Csaba feladására 100 ezer forintot tűztek ki, mert ő sem kezdte meg szabadságvesztés büntetéseinek letöltését. Ellene a Szolnoki Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2018 szeptemberében, illetve a Veszprémi Törvényszék is keresteti 2019 novembere óta.

Szél Tamás Lászlót költségvetési csalás miatt ítélték el, ám nem vonult be a börtönbe, ezért keresik őt 2016. szeptember vége óta a Zalaegerszegi Törvényszék elfogatóparancsára. A nyomravezetői díj 100 ezer forint, amit a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tűzött ki.

A budapesti Cseh Marcellt fegyveres rablások miatt körözik, de csalásért is felelnie kell, ha egyszer kézre kerül. 2017-ben fényes nappal fegyverrel rabolt ki egy ékszerboltot Budapesten a II. kerületi Retek utcában, majd 350 ezer forintos számlát hagyott a hotelben, ahol a magát állapotosnak álcázó barátnőjével kitervelte a rablást.

Az 1978-as születésű Farkas Róbert ellen az első körözést még 2002 augusztusában adták ki. Az alvilágban Varjú néven ismert rabló a gyanú szerint részt vett a 2000-es évek eleji zálogházi fegyveres rablássorozatban, amelynek elkövetői több száz milliónyi értéket zsákmányoltak. Tíz rablás miatt körözik.

Az eddig megbukott egyik legnagyobb kábítószer-ügylet szervezőjeként azonosították a horvátországi születésű, de magyar állampolgár Grubacs Igort, akinek sikerült megszöknie a rendőrség elől. Az erőszakos bűncselekmények miatt már többször is elítélt, drogbáró minden pillanatban készen állt a menekülésre, egyik autójában rendőrök 200 millió forintnyi készpénzt találtak.

A rablásokra specializálódott óbudai Sütő Ferenc nehézsúlyú bűnözőnek számít. 2016 decembere óta van szökésben, amikor egyik bírósági tárgyalása előtt úgy döntött, hogy megszabadul a lábára erősített nyomkövetőtől. Az óbudai Gázgyár utcánál sikerült levennie magáról a jeladót, azóta nem ismert tartózkodási helye. A különösen veszélyesnek tartott férfinál valószínűleg fegyver van, többrendbeli rablásért, fogolyszökésért körözik, illetve azért, mert nem kezdte meg a jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltését.

Rablás, lopás, testi sértés és fogolyszökés bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt körözik Kozák Alit. A férfi 2017 március 15-én, hajnalban a Kisdiófa utcai lakásában levágta a lábáról a nyomkövetőt és elszökött. A rendőrök azóta nem találják.

Yao Gaopeng az emberölés miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését nem kezdte meg. 2017 augusztus óta körözik nemzetközi elfogatóparancs alapján. Ő az, aki még 2015 május elején meggyilkolt egy fiatal magyar nőt a budapesti Akácfa utcában, majd Kínába távozott.

A szikszói születésű Matta Elemért zsarolás, uzsorabűncselekmény, testi sértés és garázdaság bűntett miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik.

Fetter Andrást csalás, hamis vád és zsarolás bűntett megalapozott gyanúja miatt, továbbá szabadságvesztés letöltése céljából körözik. Fetter nevét akkor ismerhették meg a bűnügyi hírek olvasói, amikor még „csak” arról szóltak a a vele kapcsolatos hírek, hogy Dominikára szöktette a kisfiát, akit egy láthatásról nem vitt vissza az édesanyjához. Az ingatlanügynökként dolgozó férfi 2013-ban vitte külföldre engedély nélkül a gyereket, 2015-ben az Interpol fogta el, de akkor már csalás miatt is körözték. 2015-ben miután a médiának is nyilatkozatokat adott, újra eltűnt a nyomozóhatóság elől.

Kilenc csalás bűntett, egy költségvetési csalás továbbá jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltése céljából körözik. A toplistás bűnözők listáján összesen öt nő szerepel, közülük Dudla Andreát keresik legrégebben, 2012 óta. Dudla Andrea és társai egyéb bűncselekmények mellett százmilliós hiteleket csaltak ki pénzintézetektől. A kétezres évek közepén fiktív és hamis számlákkal, valótlan mérlegadatokkal, eredménykimutatásokkal, fiktív főkönyvi adatokkal sok százmilliós forgalmú cégeknek álcázva jelentkeztek hitelért és tévesztették meg a bankokat annak érdekében, hogy a sokmilliós hitelekre jogosult vállalkozóknak tűnjenek.

400 milliót sikerült így kicsalniuk. Egy alkalommal például 4400 tonna kukoricát adtak el O. Róberttel közösen többeknek is. Az egyik cég például 250 millió forintot fizetett ki a terményért, ám amikor érte mentek, kiderült, hogy azt már más elvitte onnan, akinek ugyancsak eladták. Dudla és a férfi az eset után elszöktek az országból. Egyik bűntársát Thaiföldről hazatérve a reptéren fogták el a rendőrök 2016 nyarán. Emiatt terjedt el az vélekedés, hogy esetleg Dudla is Thaiföldön tartózkodik.