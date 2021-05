Havasi Katalin: Biztonságosabb az iskolanyitás a teraszozásnál

Az iskolanyitás összetett kérdés, mert a gyerekeknek szocializációs igényük van, másrészt viszont a vírus még mindig jelen van és a súlyosabb fertőzést okozó indiai mutáns megjelenése után biztosan újra kell gondolni az intézkedéseket – fejtette ki a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Havasi Katalin az ATV Start műsorában.

Az egyesület vezetője hangsúlyozta, hogy a nemzetközi ajánlások szerint az új esetek száma és a pozitív tesztek aránya az a mutató, ami alapján eldőlhet, hogy nyithatnak-e az iskolák. Havasi Katalin úgy látja, hogy a gyerekek számára biztosítható az iskolába járás.

Továbbá arról is beszélt, hogy a biztonságos iskolanyitás jelentős részben a felnőtteken is múlik, mert példát kell mutatniuk a szabályok betartásával, és azok betartatásával. Kiemelte, hogy a 16-18 évesek oltása nagy jelentőséggel bír majd a számukra és a környezetük számára is.

Az indiai mutáns a hírek szerint már súlyosabb fertőzéseket okozhat, ha ezzel találkozunk, valószínűleg újra kell majd tervezni, mit szabad és mit nem

– mondta a szakember, aki úgy véli az iskolanyitás biztonságosabb a teraszozásnál és arra biztat minden fiatalt, hogy oltassa be magát, mert akár egy életre kiható rossz hatása is lehet annak, ha valaki elkapja a fertőzést.