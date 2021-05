Elindult a jelenléti oktatás, de sok diák csak egy hétre előre tervez

Három héttel az alsó tagozatos nyitás után a felsősöknél és a középiskolásoknál is visszaállt a jelenléti oktatás. Bár ezt sokan ellenezték, és a diákok egy része hiányzást igazoló kérvényt írt, a többség örömmel tért vissza az iskolába.

Több mint 130 ezren írták alá az ADOM Diákmozgalom petícióját, amelyben azt követelték, hogy május 10-től a járványra való tekintettel ne kötelezzék a tanulókat arra, hogy visszatérjenek az iskolába. A kormány döntése értelmében a nagyobbaknál azonban ugyanúgy járnak el, mint korábban a kisebbeknél, vagyis a szülők az igazgatónál kérvényezhetik, hogy tekintsék igazoltnak a hiányzást.

Bár a legtöbb helyen ennek nincs akadálya, az iskolák többsége felhívta a figyelmet, hogy a hiányzás beleszámít az évi 250 órás limitbe. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezt túllépi egy diák, és még jegyei sincsenek, akkor járvány ide vagy oda, osztályozó vizsgát kell tennie.

Az Index által megkérdezett iskolákban éppen emiatt csak a tanulók kis százaléka maradt otthon.

A pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban 500-ból 7 diák írt kérvényt, de vannak köztük speciális esetek. Ki sportmérkőzésre, ki az előre hozott érettségire hivatkozva maradt távol. Ritter Attila intézményvezető reggel hangosbemondón keresztül köszöntötte a diákokat, akiknek kitartást kívánt a hátralevő öt hétre.

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban is hasonló a helyzet, Aranyi Imre intézményvezető lapunkkal közölte: négy diák maradt otthon, de egyelőre csak erre a hétre, így nem kizárt, hogy jövő héten már ők is mennek. A hiányzás idejére mindenkinek biztosítják a tananyagot, és később lehetőséget is adnak majd a számonkérésre.

Győrben a Révai Miklós Gimnáziumban nyolcan a járványra való tekintettel, míg tízen a pénteki előre hozott informatikaérettségire hivatkozva írtak kérvényt. A többség azonban itt is csak egy-két hétig maradna távol, összesen két diák jelezte, hogy a tanév végéig hiányozna.

– Egyikük poszt-Covid-tünetektől szenved, másikuk pedig családi okok miatt döntött így – közölte lapunkkal Horváth Péter Intézményvezető.

Van olyan intézmény, ahol egy diák sem írt kérvényt

A Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban egyelőre egy diák sem jelezte, hogy a járvány miatt nem menne iskolába. A diákok nagy örömmel tértek vissza, dr. Harnos István intézményvezető az Indexnek elárulta: a tanulókat fokozatosan szeretnék terhelni, az első hét mindenképp a visszailleszkedésről szól.

A tanulók többsége Budapesten is visszatért az iskola falai közé, sőt, a fővárosban is van olyan intézmény, ahol egy diák sem írt kérvényt. Käfer György, a Szent János Apostol Katolikus Iskola és Óvoda intézményvezetője az Indexnek elárulta: náluk mindössze egy diák hiányzik betegség miatt. Hozzátette: az első hét nem a vérre menő számonkérésekről szól, hanem hogy felmérjék, ki hol tart.

Bár a pedagógusok jelentős százaléka be van oltva, a nyitással nem mindenki ért egyet. Egy neve elhallgatását kérő budapesti tanárnő úgy fogalmazott, hogy „ez egy rossz vicc”. – Azok a tanulók, akik akartak, eddig is találkoztak, így a közösség jótékony hatásáról szóló érveknek semmi értelme.

Az utolsó hetekben egyébként is nehéz őket rávenni a tanulásra, az én diákjaim például alig várják, hogy elkezdődjön a nyári szünet – mondta lapunknak az egyik fővárosi gimnázium pedagógusa.

Ezzel szemben egy másik intézmény tanára szerint a hátralevő kicsit több mint egy hónap is számít, főleg a harmadikos, jövőre érettségiző tanulók esetében. – Annak nincs értelme, amit viszont egyes kollégáktól látok, hogy dolgozatok tömkelegével próbálják meg „behozni” a lemaradást. Ez nagyon kontraproduktív, most segíteni kell, nem pedig terrorizálni a diákokat. Sokakat egyébként is megvisel a járvány, valamint az, hogy fél éve az iskola közelében sem jártak – mutatott rá a pedagógus lapunknak.

Ahogy a tanárok, úgy a diákok véleménye is megoszlik a témában, az egyik fővárosi két tannyelvű gimnázium tanulója például azt kifogásolja, hogy moziba nem mehet, mivel nincs beoltva, az iskolába viszont igen, ahol szintén sokan ülnek együtt zárt térben.

Egy másik középiskolás viszont kifejezetten örül a visszatérésnek, ugyanis szeretné behozni a lemaradását. – A digitális oktatás alatt nagyon sokat rontottam matekból, remélem, hogy bent az iskolában több segítséget tudok majd kérni – mondta bizakodva a diák.

(Borítókép: Gimnáziumi osztálytársak köszöntik egymást a jelenléti oktatás első napján a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola osztálytermében Nyíregyházán 2021. május 10-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)