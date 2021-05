Átoltottság: uniós és világszinten is kiemelkedő helyen állunk

Magyarország továbbra is igen előkelő helyen áll a beoltottak arányában az Európai Unióban, a népesség százalékában. Ez a mutató 43.9 százalék. Az uniós átlag 27,6 százalék. Kizárólag a mintegy 502 ezer számláló Málta teljesít jobban Magyarországnál.

A dél-európai szigetországban, amely a turisták egyik paradicsoma, éppen a népesség több mint felét oltották be eddig. Ugyanakkor Magyarországon ez a szám jócskán meghaladja a négymillió főt. A beoltottak száma túllépte már a 4 millió 305 ezer embert is itthon, közülük 2,5 millióan a második oltáshoz is hozzájutottak.





Finnországban sem panaszkodhatnak. A magyar nyelvrokonságra büszke finnek közül már minden harmadik kapott koronavírus elleni vakcinát, egészen pontosan a mintegy 5,5 milliós népességű észak-európai ország polgárainak 35 százaléka. Finnországban a járvány kezdete óta 922 ember lelte halálát a Covid-19 kórban és szövődményeiben.

A mintegy 83 milliós Németország lakóinak csaknem harmada már felvette a védőoltást, a Magyar Nemzet tegnap esti adatai szerint. Ausztriának és Ciprusnak sincs oka szégyenkezésre, mindkét állam súrolja a 30 százalékot. Franciaország, Dánia és Írország polgárainak mintegy 26 százaléka jutott hozzá eddig a vakcinához.





Az ourworldindata.org friss adatai szerint világszinten is megsüvegelendő a magyar teljesítmény. Az egy dózist már kapottak listáján, népességarányosan, toronymagasan vezet Izrael, a lakosság több mint 60 százaléka már hozzájutott a vakcinához, az Egyesült Királyság 51 százalék fölött jár, Bahrein és az Amerikai Egyesült Államok 46 százalék körül áll, Magyarország Chilével csatázik az ötödik helyért.

(Borítókép: Főorvos beolt egy nőt a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag második adagjával a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán 2021. május 7-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)