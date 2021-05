Válogatósak is vakcinához jutnak, egyre többen oltáspártiak

Ahogy már megszokhatták, most is összegereblyézzük a nap legfontosabb híreit a koronavírusról, de csak a hazai vonatkozásúakat, hiszen külföldi híreinkhez a témában ott találják percről percre tudósításunkat. Volt ma egy remek interjúnk az Országos Mentőszolgálat (erről a cikk végén írunk) főigazgatójával, sőt az utcára is kimentünk, hogy az embereket kérdezzük az iskolanyitásról.

Kezdjünk:

Napok óta száz alatt van a koronavírusban, vagy annak szövődményeiben meghalt emberek száma Magyarországon. Ha az utóbbi egy hetet vizsgáljuk (a hétvégi alacsony tesztek miatt május 3-án az azt követő napokhoz képest alacsony számot közölt a kormány tájékoztató oldala) az látható, hogy

május 4-én, kedden 137

május 5-én, szerdán 128

május 6-án, csütörtökön 124

május 7-én, pénteken 106

május 8-án, szombaton 101

május 9-én, vasárnap bementünk száz alá, így 98

május 10-én, hétfőn pedig 91 áldozat volt

tehát egyértelmű a csökkenő tendencia. További kedvező hír, hogy hétfőre már csak 677 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak és folyamatosan nő a gyógyultak száma, jelenleg 575 610 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 188 083 főre csökkent. Összehasonlításképpen vasárnap még jóval több, 1145 volt az új fertőzöttek száma, a gyógyultaké nem érte el az 570 ezret.

A hivatalos tájékoztatás szerint 4 305 775 főt oltottak be idáig itthon, közülük 2 503 575 fő már a második oltását is megkapta. A beoltott lakosság aránya elérte a 44 százalékot, és bár a védőoltások beadása múlt héten lassabban haladt, most újabb lendületet kaphat a kampány – fogalmazott Müller Cecília hétfőn. Az országos tisztifőorvos közölte, hogy várják a regisztrált 16-18 évesek időpontfoglalását, hiszen eddig 197 ezer fiatalból „csak” 84 ezren éltek a regisztráció lehetőségével, ezt a korosztályt a Pfizer-vakcinával oltják, amihez kell szülői hozzájáruló nyilatkozat, tajkártya és személyi igazolvány is. Az oltóanyag használatánál semmilyen betegség nem kizáró tényező – mutatott rá már Karikó Katalin biokémikus a közösségi oldalán.

A 18 év felettiek a Sinopharm-, a Szputnyik, és az AstraZeneca-vakcináival oltathatnak, ha bármilyen kérdése felmerülne a vakcinákról, az Index kérdés válasz cikkében minden ott van.

A kínai vakcináról ma Szijjártó Péter is kifejtette véleményét. A külgazdasági és külügyminiszter szerint azzal, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken globális jóváhagyást biztosított a Sinopharm-vakcina számára, véglegesen összedőlt a kínai oltóanyaggal szembeni liberális propaganda-hadjárat.

Mivel azok is oltáshoz tudnak jutni, akik válogatnak – Gulyás Gergely fogalmazott így –, Magyarország igen előkelő helyen áll a beoltottak arányában az Európai Unióban, a népesség százalékában. Ez a mutató 43.9 százalék. Az uniós átlag 27,6 százalék. Kizárólag a mintegy 502 ezer számláló Málta teljesít jobban Magyarországnál. Sőt, az ourworldindata.org friss adatai szerint világszinten is megsüvegelendő a magyar teljesítmény. Az egy dózist már kapottak listáján, népességarányosan, toronymagasan vezet Izrael, a lakosság több mint 60 százaléka már hozzájutott a vakcinához, az Egyesült Királyság 51 százalék fölött jár, Bahrein és az Amerikai Egyesült Államok 46 százalék körül áll, Magyarország Chilével csatázik az ötödik helyért.

Ennek köszönhetően – bár a nép hangja szerint semmi értelme – három héttel az alsó tagozatos nyitás után a felsősöknél és a középiskolásoknál is visszaállt a jelenléti oktatás. Ennyire azért nem volt egyszerű a visszatérés, ugyanis több mint 130 ezren írták alá az ADOM Diákmozgalom petícióját, amelyben azt követelték, hogy május 10-től a járványra való tekintettel ne kötelezzék a tanulókat arra, hogy visszatérjenek az iskolába.

A kormány döntése értelmében a nagyobbaknál azonban ugyanúgy járnak el, mint korábban a kisebbeknél, vagyis a szülők az igazgatónál kérvényezhetik, hogy tekintsék igazoltnak a hiányzást.

Jóllehet a legtöbb helyen ennek nincs akadálya, az iskolák többsége felhívta a figyelmet, hogy a hiányzás beleszámít az évi 250 órás limitbe. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezt túllépi egy diák, és még jegyei sincsenek, akkor járvány ide vagy oda, osztályozó vizsgát kell tennie. Az Index által megkérdezett iskolákban éppen emiatt csak a tanulók kis százaléka maradt otthon és a kollégiumokban is újra nyüzsögnek a diákok.

Ahogy a tanárok, úgy a diákok véleménye is megoszlik a témában, az egyik fővárosi két tannyelvű gimnázium tanulója például azt kifogásolja, hogy moziba nem mehet, mivel nincs beoltva, az iskolába viszont igen, ahol szintén sokan ülnek együtt zárt térben. A diákokat is beleértve a magyarok 58 százaléka tartja jónak a kormány járványellenes intézkedéseit a Nézőpont szerint, akik a felmérésükben arra is kitértek, hogy a válaszadók 81 százaléka nyilatkozta azt, hogy „oltáspárti,” harmaduk azonban még az első dózist sem kapta meg, ami nagyjából 2 millió felnőtt polgárnak felel meg, a kutatás időpontjában pedig 4,1 millió beoltott volt.

A koronavírus-járvány extrém terheket rótt az Országos Mentőszolgálatra, amire nem lehetett előre felkészülni. Elegendő volt a kapacitás? Minden segítséget megkaptak a kormánytól? Mekkora most a mentősök átoltottsága? A mentők napja alkalmából az Index kérdéseire dr. Csató Gábor főigazgató válaszolt.

(Borítókép: Egy orvos beolt egy férfit a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával az egri Markhot Ferenc Kórház rendelőintézetében kialakított oltóponton 2021. május 6-án. Fotó: Komka Péter / MTI)