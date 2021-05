Szétfúrja a beruházó a Városligetet

2016-ban kezdődtek az építkezések, az átültetett fák pedig "nem nagyon élték túl" a beavatkozást. rengeteg fa sérült, sokat közülük csonkoltak - monda a Városliget XIV. kerületi oldalán tartott helyszíni sajtótájékoztatóján, Bárdi Zsuzsanna, Erzsébetváros alpolgármestere, hétfőn, a Madarak és fák világnapján. Ezúttal is elhangzott az ellenzéki városrészek vezetői által sokat idézett miniszterelnöki ígéret, mely szerint nem fognak olyan budapesti beruházást befejezni, amit a budapestiek nem akarnak.

Most mégis itt vagyunk, mert – úgy tűnik – Orbán Viktor nem tartja be az ígéretét. A Városligetben folytatódnak a lopakodó építkezések. Több ezer talajszonda került a talajba, megsértve a fák és növények gyökereit. Továbbra is veszélyben a zöldfelület.