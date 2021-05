A védettségi igazolványok esetleges hamisítására figyelmeztetett Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. A szakember az ATV Híradójának nyilatkozva úgy fogalmazott:

„Egy bankkártyánál gyengébb biztonsági szintű kártya a védettségi igazolvány, tehát ilyen szempontból a hamisítása nem túl bonyolult. Azok az emberek, akik adott esetben bankkártyák hamisításával foglalkoznak, egy ilyen védettségi igazolványt pillanatok alatt képesek előállítani” –fogalmazott.

A védettségi igazolványok esetleges kopírozása mellett komoly problémát jelent az is, hogy egyes megrögzött oltásellenesek akár vesztegetéssel vagy alvilági közvetítőkön keresztül is megpróbálhatnak hamis védettségi igazolványhoz jutni. Amint azt az Index is megírta, a közösségi médiában is egyre többen érdeklődnek hamis plasztikkártya után, egy-egy igazolványért rendszerint 100-200 ezer forintot fizetnek.

Pedig csalni egyáltalán nem javasolt, az egészségügyi és morális szempontok mellett már csak azért sem, mert a hamisítók akár öt évre is rács mögé kerülhetnek.