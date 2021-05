Sokan csak szabadulókártyának tekintik a védettségi igazolványt

Szerdáig foglalhatnak oltási időpontot online a 16-18 éves regisztráltak, s az oltásuk csütörtökön kezdődik - tájékoztatott Müller Cecília az operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn. Az országos tisztifőorvos hozzátette, a korosztály csaknem 200 ezer tagja közül 84 ezren regisztráltak az oltásra, ők csütörtöktől jövő keddig kapják meg a Pfizer védőoltást.

Fontosnak tartja a fiatalok oltását Havasi Katalin, a Házi Gyerekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke, aki már felhívta a páciensek figyelmét arra, hogy a fiatal korosztály oltása még a héten elkezdődik. Emlékeztetett arra, hogy a betegség nem csak a felnőtteket és az időseket támadja meg.

Igaz ugyan, hogy a koronavírus többségében felnőtteket és időseket betegít meg, de sajnálatos módon néhány alkalommal fiatal súlyos betegekkel is találkozunk, akiknek nincs ismert alapbetegségük

– számolt be tapasztalatairól a gyermekorvos.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója még március végén számolt be a kórházba kerülő gyerekek állapotáról.

A gyerekeknél a koronavírus-fertőzés továbbra is igencsak sokféle formában jelentkezik, a felső légúti és tüdőpanaszoktól kezdve a hányás-hasmenéses gyomor-bélhurutokon át a kellemetlen bőrtünetekig. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a harmadik hullám a gyerekeknél is valamivel súlyosabb tüneteket okoz. Elsősorban a kamaszoknál. Például most többeknek lesz tüdőgyulladása és kritikus az állapota. Közben a gyerekek körében már egyre gyakrabban észleljük a sokszervigyulladás-szindrómát, amely során a koronavírus-fertőzés után körülbelül négy-öt héttel furcsa utókórkép jelentkezik.

Szintén erről beszélt Póta György gyermekorvos az ATV Start című műsorának hétfő reggeli adásában is, ahol elmondta, feltétlenül szükséges lenne beoltani a gyerekeket. Véleménye szerint

a számokat látva soha nem lesz vége a járványnak, ha a lakosság 20 százalékát, vagyis a gyerekeket kihagyjuk az oltásból.

A műsorban kiemelte, az előző hullám tetőzésekor 2-3 koronavírus-gyanús vagy tesztelendő, esetleg pozitív gyermek fordult meg hetente a kórházban, ma már napi 3-4 olyan gyermek érkezik, aki koronavírus-gyanús.

Havasi Katalin kitért arra is, hogy a vírus változik, egyre durvább, egyre kiismerhetetlenebb tulajdonságú mutációk jönnek létre; még nem lehet előre megjósolni, hogy az indiai mutáns mekkora kockázat fog jelenteni a gyerekek számára.

Emellett a doktornő szerint is közegészségügyi jelentősége van annak, hogy a fiatalok és a gyerekek is bekerüljenek oltásra az oltási csoportba. Ezzel nemcsak megvédjük őket a vírus súlyos tüneteitől, de így hamarabb elérhető lesz a társadalom 80 százalék körüli átoltottsága is.

Szülői hozzájárulás

Havasi Katalin elmondta, jelenleg 16 éves kortól engedélyezett az oltóanyag, fiatalabbak számára még nincs rá lehetőség, de bízik abban, hogy rövid időn belül 12 éves kortól is engedélyezik az oltás beadását. Mint ahogy arról már az Index is beszámolt, kutatások folynak a Moderna hatékonyságáról. A 12–17 éves fiatalok körében végzett első klinikai kísérletek eredményei alapján a vakcina 96 százalékos hatékonysággal véd ebben a korosztályban.

Ugyanakkor a szülői beleegyező nyilatkozatra szükség van ahhoz, hogy a fiatalok megkaphassák az oltást – hívta fel a figyelmet a HGYE elnöke. A nyilatkozat letölthető akár a szervezet honlapjáról, de elkérhetik a háziorvostól is.

A gyermekorvos szerint a fiatalok nagyon aktívak voltak az egyhetes regisztrációs kampány alatt, közel 85 ezren regisztráltak a 190 ezer főből.

Hozzátette, akkor lenne elégedett, ha a korosztály összes tagja regisztrált volna, de véleménye szerint a magas regisztrációs adat arra utal, hogy a fiatalok körében nagy az érdeklődés a vakcina iránt. Tapasztalatai szerint a fiatalok hozzáállása nagyban hasonlít a szülőkéhez. A szakember emlékeztetett arra is, hogy a gyerekek és fiatalok védőoltásához a szülők is jobban hozzászoktak, hiszen a statisztikai adatok is azt igazolják, hogy Magyarországon nagyon magas a védőoltások iránti bizalom és a fegyelmezettség kisgyermekkorban.

Kártyával lesz szabad a nyár

Havasi Katalin hozzátette, hogy a kormány további elképzelése szerint azok a fiatalok, akik most nem regisztráltak, nem maradnak ki a későbbi jelentkezés lehetőségéről.

Úgy tudom, hogy a tervek szerint a lehetőség nyitva fog maradni, és a továbbiakban ugyanúgy, ahogy a felnőttek, oltási értesítést kapnak, mikor és hol kapják meg az oltást.

Ugyanakkor érzékeli azt is a fiatalok körében, hogy néhányan szabadulókártyának tekintik a védőoltással járó vakcinaigazolványt, amellyel nyáron bármilyen fesztiválra, programra bemehetnek barátaikkal együtt, és azt sem tekintik utolsó szempontnak, hogy hétfőn Müller Cecília kijelentette:

Igazolt hiányzásnak számít, ha valaki tanóra alatt megy beoltatni magát.

Müller Cecília a mai sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a 16-18 év közötti regisztráltak 80 százaléka már időpontot is foglalt.

Nagyon büszke vagyok a fiataljainkra

– mondta.

Az országos tisztifőorvos hozzátette, az eddig regisztrált fiatalokon kívül még mintegy hatezren vannak azok, akik kis késéssel, csak a hétvégén regisztráltak. Hamarosan számukra is megnyílik az időpontfoglalás, ők szerdáig tudnak majd időpontot választani.

(Borítókép: Lefertőtlenítik a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcina ampulláját a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton, Nyíregyházán 2021. május 7-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)