Tegnap az érintett diákok kilencven százalékos jelenléte mellett indult újra az oktatás az általános iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban – írta Kasler Miklós a Facebook-oldalán.

Az emberi erőforrások minisztere hozzátette: a magas jelenléti arányok visszaigazolják a céljukat, miszerint fokozatosan mindenhol újraindulhat az élet.

Ennek kulcsa azonban továbbra is az emberek minél nagyobb arányú átoltottsága, amihez rövidesen már a 16-18 év közötti honfitársaink is hozzájárulhatnak. Arra biztatom a fiatalokat is, hogy jelentkezzenek és éljenek az oltás lehetőségével