Medgyessy Péter: Jó ügy a Fudan, de a finanszírozás vállalhatatlan

Jó ügy lenne, mert fontos Magyarország jövője szempontjából, hogy színvonalas egyetemek jöjjenek ide, de a finanszírozási konstrukció miatt vállalhatatlan – vélekedett Medgyessy Péter volt miniszterelnök a Fudan Egyetemről. Meglátása szerint a kormány mérhetetlenül rosszul kommunikálta, az ellenzék pedig zsigerből utálja a beruházást.

– hangsúlyozta Medgyessy Pétert a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában, hozzátéve: a kormány mérhetetlen hibákat követett el a kommunikációban, iszonyú rosszul tálalta az egész fejlesztést, nem magyarázta meg, mi lesz belőle.

Itt is a szokásos titkolózás megy. Az ellenzék pedig zsigerből utálja ezt, mert a kormánynak tetszik. Nincs párbeszéd Magyarországon a különböző nézeteket valló emberek között. [...] Az pedig enyhén szólva is megmosolyogtató, hogy most, egy aláírt nemzetközi szerződés után akar elkezdeni konzultálni a kormány. Ha komolyan gondolnák a konzultációt, akkor ezzel kezdték volna