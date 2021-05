200 ezer Szputnyik V miatt kelt ma korán Szijjártó Péter

Kedd hajnalban újabb 200 ezer adagos Szputnyik V szállítmány érkezett Magyarországra. Ezzel az Oroszországgal kötött szerződések maradéktalanul teljesültek és biztosítottá vált az utolsó adag ismétlő oltás is a Szputnyik-vakcinából – közölte Szijjártó Péter a közösségi oldalán a vakcinaszállítmányról.

A külgazdasági és külügyminiszter egy videót is közzétett a Facebookon.

A hivatalos tájékoztatás szerint 4 305 775 főt oltottak be idáig itthon, közülük 2 503 575 fő már a második oltását is megkapta. A beoltott lakosság aránya elérte a 44 százalékot, és bár a védőoltások beadása múlt héten lassabban haladt, most újabb lendületet kaphat a kampány – fogalmazott Müller Cecília hétfőn.