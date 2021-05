Horvátországban nyaralna? Van egy rossz hírünk

Pórul járhatnak azok a magyarok, akik csupán a postai úton megküldött védettségi igazolványt viszik magukkal a horvátországi nyaralásra, mert ez kevés lesz a határátlépéshez – derül ki a konzuli szolgálat szerdai tájékoztatásából.

Ez alapján a Horvátországba történő beutazás magyar védettségi igazolvánnyal csak akkor lehetséges, ha a beutazó bemutatja a védettséget igazoló kártyát és a papíralapú oltási igazolványát.

A magyar–horvát határ átlépése csak a második oltás után 14 nappal lehetséges.

Ez az a lap, amin mindkét oltás időpontját jelölik, és az oltó- vagy a háziorvos adja át, miután beadta az oltást. Érdekesség az ügyben, hogy az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvány tulajdonosa ugyanolyan jogokat élvez, és ugyanazokat a szolgáltatásokat veheti igénybe, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai.

Ugyanez a helyzet, ha Montenegróba utazna, ugyanis nem fog messzire jutni, ha nem viszi magával a plasztik mellett a papírt is. A konzuli szolgálat honlapja szerint az oltottak számára akkor lehetséges a beutazás, ha rendelkezésre áll, ugyanis ott azt kell igazolni, a határ átlépése előtt legalább 7 nappal korábban megkapta a megfelelő adagot az oltásokból.

Egyébként kedden derült ki, hogy június 21-ig az Európai Unió már be is vezetné a koronavírus elleni védettségi igazolványt, amely a tagországi hatáskörben kiállított hasonló dokumentumokat válthatja fel, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, azokat a kétoldalú megállapodásokat, amelyeket Magyarország kötött, nem írhatja felül az EU-s vakcinaútlevél. A tárcavezető ezt azzal indokolta, hogy nincs olyan szabály az Európai Unióban, amely megtilthatná egy-egy tagországnak, hogy akit be akar engedni, azt be is engedje.

Először oltóanyagot kéne szerezni a brüsszeli hölgyeknek és uraknak, és utána szórakoztatni egymást különböző javaslatokkal

– jegyezte meg Szijjártó Péter. Magyarország kötött már ilyen kétoldalú megállapodást, például Törökországgal, Csehországgal, Bahreinnal, Szerbiával, ma pedig Szlovákiával tárgyal a külügyminiszter.