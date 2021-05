Még mindig füstöl a kigyulladt szeméttelep

Hét település hivatásos tűzoltói dolgoznak a Jánossomorja közelében lévő hulladéktelepen, ahol kigyulladt egy szemétrakat oldala és teteje. A tűz több mint kétezer négyzetmétert érintett – közölte az MTI-vel kedd éjjel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A mosonmagyaróvári, a csornai, a lébényi, a kapuvári, a győri, a pápai és a sopronkövesdi egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltanak. A munkálatokban a mosonszolnoki és a bősárkányi önkéntes tűzoltók is részt vettek. Egy erőgép és két teherautó földdel takarja be az égő részeket. A nagy füst miatt két katasztrófavédelmi mobil labor is méréseket végez a környező településeken.

Fél 8 magasságában az MTI arról adott hírt, hogy eloltották a lángokat a jánossomorjai hulladéktelepen. Mintegy ezerötszáz négyzetméteren még füstölés, izzás tapasztalható – írták.