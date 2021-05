Olyan zivatar jön, hogy holnapra tíz fokot csökken a hőmérséklet

Csak este ér el a csapadék északkeletre az Időkép előrejelzése szerint, viszont délnyugat felől már korábban – ez már most is jól látható, ha kinéznek az ablakon – megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok, zivatarok érkeznek. A szerda délutáni időjárást az alábbi képpel a legegyszerűbb szemléltetni.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyébként szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatar miatt, úgyhogy, ha nem érne haza időben, számítson rá, hogy ha nincs esőkabátja, valószínűleg nagyon el fog ázni. Könnyen lehet az is, hogy az esernyővel nem különösebben érdemes szenvedni, mert a szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, és a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

Szerdán a legmagasabb hőmérséklet akár 26 fok is lehet, a legalacsonyabb pedig 12. A csütörtök nagyjából ugyanúgy folytatódik, ahogy a szerda zárul, csak nagyjából tíz fokkal hűvösebb lesz napközben.

Forrás: Időkép

A nap többfelé esővel indulhat, délután a rövid napos időszakok mellett több helyen kell készülni eső, zápor, főként délen és keleten zivatar kialakulására is. Az élénk, erős nyugatias szélben délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Aki érzékeny az időjárás-változásra, nem járt valami jól, mert a hőingadozást még a kevésbé érzékenyek is megérzik.

Sokaknál jelentkezhet például vérnyomás-ingadozás és egyéb keringési panaszok, emellett fokozódik az infarktus- és stroke-veszély. Számítani kell fáradtságra, esetenként feszültek lehetünk, rosszullét pedig szinte bárkinél előfordulhat.

Országszerte fejfájást, keleten eleinte migrént is tapasztalhatnak az erre érzékenyek. Aki autóba ül, jobb, ha megpróbál magára egy kis türelmet erőltetni, ugyanis sokan szétszórtak lehetnek ilyenkor, illetve türelmetlen és ingerlékeny sofőrök növelhetik a balesetveszélyt. Az eső miatt csúszós utakra kell számítani, megnő a féktáv, és előfordulhat, hogy romlik a látástávolság is. A közlekedést a viharos széllökések is nehezíthetik,