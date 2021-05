Müller Cecília: Kevesebb új fertőzés várható Budapesten és környékén is

Módosul a várandós és szoptatós anyák oltási ajánlása: a második adagot is ajánlják beadatni a várható szülést megelőző negyedik hétig − jelentette be Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A tiszti főorvos részletezte: a kismamák továbbra is a 12. héttől, azaz a második trimesztertől kaphatják meg az első oltást, azonban a második adagot is ajánlják beadni még a 36. hét előtt. Ha a kismama addig nem kapja meg az oltást, a szülést követő második héttől javasolják beadni a vakcinát. Erről azonban továbbra is minden esetben az oltóorvos dönt – hangsúlyozta Müller Cecília.

Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, hogy ma 64 800 Moderna-, holnap 67 200 AstraZeneca-oltóanyag érkezik Magyarországra. Müller Cecília elmondta: az oltóbuszokon az egydózisú Janssen-vakcinával oltanak, jelenleg Borsod megyében.

Eddig kilenc megyében, 81 településen 18 ezer embert oltottak be a buszokon az egészségügyi dolgozók. A járványügyi adatok kedvezően alakulnak, folyamatosan csökken a kórházban ápoltak száma. Egy órája részleges adatok érkeztek a Nemzeti Népegészségügyi Központból (NNK), e szerint Budapesten és környékén is csökkent a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért jelenléte, ami azt vetíti előre, hogy a jövőben nem lesz annyi fertőzött. Úgy tűnik, hogy a terasznyitás sem eredményezett többletfertőződést

– mondta Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos ismertette, hogy az elmúlt 24 órában Magyarországon 905 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 96 beteg. Kórházban 2974 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 361-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásra eddig 4,9 millióan regisztráltak, közülük 80 százalék már megkapta a koronavírus elleni oltóanyag első dózisát. A beoltottak száma 4 391 794 fő, közülük 2 599 041-en már a vakcina második dózisát is megkapták. A koronavírus legfiatalabb áldozata egy 36 éves nő volt kedden.

Müller Cecília emlékeztetett, hogy a 16−18 évesek még a mai napon tudnak időpontot foglalni az oltásra. A kamaszok oltása május 13-tól, csütörtöktől május 18-ig, keddig lesz a kórházi oltópontokon, Pfizer-vakcinával. Azok a fiatalok, akik nem foglaltak időpontot, egyelőre nem vehetik fel a védőoltást. A tiszti főorvos minden fiatalt kér, hogy felkészülten menjen oltakozni és vigye magával a szükséges dokumentumokat:

kinyomtatott visszaigazolást az időpontfoglalásról,

tajkártyát,

személyi igazolványt,

kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese ismertette, hogy az elmúlt napon

maszkviselési szabályok megszegése miatt 477 esetben intézkedtek,

kijárási tilalom megszegése miatt 104 esetben jártak el,

a hatósági házi karanténban lévők száma húszezer alá csökkent.

A budapesti rendőrökhöz a hajnali órákban érkezett a bejelentés, hogy egy ötödik kerületi lakásban hangoskodnak. A rendőrség 15 külföldi állampolgárral szemben intézkedett. Az illegális házibulit egy norvég származású fiatal szervezte. A rendőrök izraeli, amerikai, norvég és brit állampolgárokkal szemben intézkedtek.