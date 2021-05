Jó ideje hallani már arról, hogy megváltoztatják a ma használt három betű-három szám kombinációra épülő magyar rendszámokat – írja a Vezess.hu.

A hivatalosan egyelőre meg nem erősített terv szerint – amely a Magyar Autóklub újságjában nemrég megjelent, később viszont eltűnt az Autósélet oldaláról – betűből eggyel több lesz, illetve felkerül a magyar címer is a táblákra.

A jelenleg használt három betűből, három számból álló kombinációt 1990 nyarán vezették be Magyarországon, és állítólag néhány nap múlva hivatalosan is bejelentik a változtatást, ami nemcsak a sorozatban gyártott rendszámokat érintheti, hanem az egyedi és egyéni darabokat is.

2019-ben egyébként még arról nyilatkozott a Belügyminisztérium, hogy a három betű-három szám kombináció 2026 környékén fog kifutni, ám az új információk szerint ez sokkal hamarabb bekövetkezhet.