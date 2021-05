Visszajár a tábor ára, ha elmarad a járvány miatt

Nincs anyagi kockázat: ha a koronavírus miatt lemondják a nyári tábort, minden előleg forintra visszajár, a táborvezetőknek nem érdeke, hogy rossz hírük terjedjen – nyilatkozta a Bors napilapnak Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

A tábor-összehasonlító portál vezetője elmondta, sok szülő kiválasztja a tábort, de nem adja le a jelentkezést, mert várnak a járvány miatti hivatalos bejelentésekre.

Ez azért veszélyes, mert ha a táboroztatók nem látják, hogy van elég jelentkező arra a turnusra, akkor nem indítják el azt a hetet, vagy akár az egész tábort. A gyerekek pedig nem biztos, hogy beférnek más helyekre, mert azok abban az időben már akár órákon belül elfogyhatnak

– mondta Tóth Béla, aki kiemelte: a statisztikák alapján a sport-, az angol- és a kalandtáborok a legnépszerűbbek, de a „hagyományos” lovas- és kézműves táborokat is sokan keresik. Hódítanak az extrém táborok is, kedvelt a dzsungel vagy katonai tematika, amikor is nomád körülmények között élhetnek a gyerekek katonai ruhában, kifestve, de idetartozik már az úgynevezett offline tábor is, ami annyit tesz: nincs mobilozás.

Idén többen választják az este hazamenős, napközis táborokat. Ennek két oka lehet, hogy mivel nincs vacsora- és szállásköltség, ezért kedvezőbb az ára, és a kínálat is nagyobb

– mondta Tóth Béla, hozzátéve, a szervezők 70 százaléka nem emelt árat idén: egy ottalvós heti tábor átlagára 53-55 ezer forint, a napközis hétfőtől péntekig 30-35 ezer. Ugyanakkor, mint mondta, nagy az árolló: van olyan ottalvós tábor, amely alapítványi támogatással évek óta 26 ezer forint, de van 300 ezres is.

(Borítókép: Kézműves foglalkozás a noszvaji Erzsébet napközi táborban 2017. június 26-án. Fotó: Komka Péter / MTI)