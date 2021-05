Szijjártó Péter: Nem látom okát, hogy miért ne utazhatnának szabadon a beoltottak

A múlt évben – a koronavírus-járvány kitörése után és az arra adható válaszok közös keresésének céljával – létrejött C5-ös csoport pozsonyi találkozójának központi témája a koronavírus terjedésével összefüggésben bevezetett korlátozások enyhítési folyamata, azon belül az utazási korlátozások feloldása volt.

Szijjártó Péter a találkozót követő sajtótájékoztatón azt mondta: a kormányok felelőssége és feladata a jelenlegi helyzetben elsődlegesen az, hogy megvédjék polgáraik életét és egészségét, és mihamarabb hozzásegítsék őket ahhoz, hogy visszakapják normális életüket. A külügyminiszter rámutatott: ennek a két célnak az egyidejű teljesítéséhez csak az oltások segíthetnek hozzá.

A sikerhez vezető eszköz az oltás

– szögezte le.

A magyar diplomácia vezetője kiemelte: Magyarország soha nem geopolitikai kérdésként tekintett az oltásokra, és ennek köszönhető, hogy az egyik leginkább beoltott országnak számít Európában, hiszen felnőtt lakosságának már több mint fele megkapta a vakcinát.

Szijjártó Péter kijelentette: mivel a vonatkozó európai szabályozás a normális élethez való visszatéréshez várat magára, a szabad utazás megvalósításához vezető út az egyes országok oltottsági bizonylatainak

kölcsönös elismerése.

Hozzátette: ezzel összefüggésben arra kérte közép-európai partnereit, hogy kössenek regionális megállapodást ezeknek a dokumentumoknak az elismeréséről.

Nem látom okát annak, hogy miért ne utazhatnának szabadon a már beoltottak

– mondta Szijjártó Péter, rámutatva: a beoltottak utazása semmilyen módon nem veszélyezteti az adott ország járványügyi intézkedéseit. Rávilágított: Magyarország már hét országgal kötött ilyen megállapodást, és bízik benne, hogy nemsokára továbbiak bejelentésére kerül sor.

Úgy gondolom, hogy a kétoldalú és a regionális megállapodások időszaka jön el

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Kifejtette: ezek a megállapodások nincsenek konfliktusban a lehetséges európai szabályozással, mivel semmilyen európai szabályozás nem szabhatja meg kötelezően, hogy egy ország kiket enged be, vagy kiket nem enged be a területére. A magyar diplomácia vezetője a magyar-szlovák viszony alakulását firtató újságírói kérdésre azt mondta: a magyar-szlovák kapcsolatok soha nem voltak még olyan jók, mint most. Hozzáfűzte: emellett persze vannak még megválaszolásra váró kérdések,

de erről szól a politika.

Szijjártó Péter pozsonyi látogatásának hátralévő részében a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel is találkozik.